Katru dienu citas jautrības

Šovasar notikušas vairākas Sociālā dienesta rīkotas bērnu atpūtas nometnes. Tām no pašvaldības budžeta bija atvēlēts 16 600 eiro. Brīvo laiku saturīgi pavadīja 50 zēni un meitenes vecumā no 7 līdz 11 gadiem no sociālā riska ģimenēm. Nometne "Garā pupa" notika Liepājas Centra sākumskolā, "Zaļā pilsēta" – Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā.

Savukārt 25 bērniem invalīdiem ar kustību traucējumiem un garīgu atpalicību vecumā no 7 līdz 18 gadiem bija iespēja piedalīties dienas nometnē "Zaķu dārzs" Liepājas 8. vidusskolā. Bērni piedalījās dažādās aktivitātēs, vizinājās ar poniju, apmeklēja "Kino Balle", Liepājas boulingu, Liepājas Leļļu teātri un piedalījās nometnē rīkotajās meistardarbnīcās. Bērni brauca ekskursijā uz Ventspili, kur apmeklēja Planetāriju un Amatu māju, ciemojās Pāvilostā, kur "Ievlejās" paši cepa maizi. Tika sarīkota arī ekskursija uz Piena muižu un notika spēle "Pirmā palīdzība", katru dienu notika dažādas citas aktivitātes.