Katru gadu starp Vaiņodes un Airītes ielu skatam paveras atkritumu kaudzes

Šāda aina netālu no suņu pastaigu laukuma starp Vaiņodes un Airītes ielu paveras pēc pļaušanas un krūmu izciršanas.

Atslēgvārdi atkritumi | liepājas ezers | Vaiņodes iela | Airītes iela

Pēc pļaušanas un krūmu izciršanas Liepājas ezeram pieguļošajā teritorijā starp Vaiņodes un Airītes ielu visā savā krāšņumā šonedēļ atsegušies atkritumi, ko cilvēki pa vasaru tur sastiepuši un atstājuši.

"Tur ir nenormāli daudz gružu," saka Liepājas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vadītājs Vairis Šalms.

Liepājas ezeram pieguļošās pļavas iecienījuši atpūtnieki, kas tur mēdz piknikot, kā arī klaidoņi, kuri krūmājos un niedru audzēs ierīko sev vasaras rezidences. Tur sastiepti matrači, vecas segas, apģērba gabali un dažādas drazas, visticamāk, no tuvējā mikrorajona miskastēm.

Teritorija starp Vaiņodes un Airītes ielu jau iepriekš bijusi viena no piemēslotākajām vietām pilsētā, taču pirms trīs gadiem "Nodarbinātības projekti" brikšņus sakopa, izveidojot caurskatāmu koku audzi. Tomēr gružošana tur turpinās. Vasaras mēnešos šmuce nav tik pamanāma, jo no garāmgājēju acīm to slēpj niedres, zālē un krūmu puduri.

"Diemžēl tur pļaujam tikai reizi gadā. Tas, ka šī teritorija ir stipri piegružota, mums nav jaunums – tā tur ir katru gadu," pauž V. Šalms.

Viņš skaidro, ka vairākas reizes gadā pļaut šo teritoriju nepietiek jaudas, arī tas, ka Liepājas ezers ir dabas liegums, ierobežo saimniecisko darbību. Proti, noteikts, ka Liepājas ezera piekrastes daļas pļaušana, krūmu ciršana un dedzināšana atļauta tikai no 1. augusta līdz 31. janvārim.

"Nolikām konteineru, un gružus sāk vākt. Droši vien pilnībā sakopt šo teritoriju varēsim līdz pirmdienai, otrdienai," spriež "Nodarbinātības projektu" vadītājs.