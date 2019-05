Atslēgvārdi komunālā pārvalde | ielu apgaismojums | sūdzība

Trešdien portāls saņēma iedzīvotājas zvanu par to, ka pulksten 7 no rīta pilsētā dedzis ielu apgaismojums. "Laukā ir gaišs, taču ielas apgaismojums deg. Braucu no Metalurga līdz "XL Salai" un visur dega laternas," stāsta sieviete.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls portālam apstiprināja, ka vairākās vietās pilsētā dedzis apgaismojums.

"Tā ieslēgšanos un izslēgšanos kontrolē ielu apgaismojuma vadības sistēma. Esam konstatējuši, ka otrdien, 21.maijā, nebija izslēgušās divas ielu apgaismojuma vadības sadales, viena Karostā - Ģenerāļa Baloža ielā un otra - Brīvības ielas posmā no Zemnieku ielas līdz Dzelzceļnieku ielai." Viņš skaidro, ka ielu apgaismojums savlaicīgi neizslēdzās, jo apgaismojuma vadības sistēmā gadījusies īslaicīga darbības kļūda.

"Komunālās pārvaldes" pilsētas apgaismojuma speciālisti šo tehnisko kļūmi konstatēja un novērsa. "Ielu apgaismojums tiek ieslēgts, izslēgts ar centralizēta krēslas sensora palīdzību. Sensors mēra gaismas intensitāti. Mainoties gaismas intensitātei, ielu apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts līdz ar saules rietu vai ausmu," stāsta A.Štāls.

_______________

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu "Piedalies satura veidošanā!". Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.