Viens no iemesliem, kāpēc "Swedbank" Liepājas filiālē un citās pilsētās veidojas garas rindas, ir kodu kartes, kuras no septembra vairs izmantot nevarēs.

Pēdējo nedēļu laikā "Swedbank" Liepājas filiālē novērota liela klientu rinda. Kā skaidro banka, vēsturiski gadu mijā visās filiālēs ir aktīvākais laiks, jo klienti tad steidz nokārtot savas finanšu lietas, bet šoreiz vēl lielāks cilvēku pieplūdums skaidrojams ar internetbankas kodu karšu nomaiņu.

Eiropas Savienības direktīva par drošu digitālo autentifikāciju paredz, ka ar šā gada septembri daudzus gadus ierastās internetbankas kodu kartes izmantot vairs nevarēs. "Swedbank" jau pagājušā gada jūnijā uzsāka pakāpenisku pāreju no kodu kartēm uz citiem mūsdienīgiem autentifikācijas līdzekļiem. Lai novērstu risku, ka daļa klientu nokavē slēgšanas brīdi vai saskaras ar rindām, atliekot pāreju uz pēdējo brīdi, "Swedbank" kodu kartēm no šī gada sākuma būtiski samazināti maksājumu limiti. No 10. janvāra dienas maksājumu limits, kuru iespējams veikt ar kodu karti, ir 100 eiro, no 7. marta – 50 eiro, bet no 6. jūnija tas tiks samazināts līdz 20 eiro.

"10. janvārī ieviešot pirmo limitu ierobežojumu, rindas kopumā palikušas līdzīgas kā gada nogalē, taču katrā filiālē situācija var atšķirties," norāda "Swedbank" privātpersonu komunikācijas jomas vadītāja Sintija Kalniņa, atzīmējot, ka klienti dodas uz bankas filiāli, lai saņemtu kodu kalkulatoru un atbildes uz jautājumiem par bezmaksas lietotni "Smart-ID".

Tajā pašā laikā bankas pārstāve uzsver, ka lielākajai daļai klientu kodu kartes dēļ uz filiāli jādodas nav – ja vien īpašumā ir viedtālrunis, "Smart-ID" var lejupielādēt katrs pats, kaut vai sēžot savā viesistabas dīvānā un nepieciešamības gadījumā izmantojot internetbankā pieejamās instrukcijas. "Ja saviem spēkiem neizdodas, vispirms var palūgt padomu kādam tehnoloģiju pazinējam un tikai tad sazināties ar banku. Savukārt tiem, kuri ikdienā izmanto valsts izsniegto eID karti, ir iespēja to lietot arī darbībai internetbankā, kā arī ļoti ērti iegūt "Smart-ID", neatejot no sava datora. Ja gadījumā karšu lasītājs eID lietošanai vēl nav pieejams, to var saņemt "Swedbank" filiālēs, bibliotēkās un valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros. Uz filiāli pēc kodu kalkulatora jādodas tikai tad, ja tomēr šie digitālie risinājumi nav pieejami," stāsta S. Kalniņa.

Kodu kartes joprojām lietojot liels skaits bankas klientu – ap 350 tūkstošiem.