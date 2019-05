Konferenē vērtē teritoriālās reformas ietekmi uz Liepāju

Atslēgvārdi varam | konference | teritoriāla reforma | Jānis Vilnītis

Šodien, 24.maijā, Liepājā aizvadīta Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām organizētākonference “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi”.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Domes priekšsēdētāja padomniece Sabiedrisko attiecību jautājumos Agija Tērauda informē, ka konferencē tika akcentēti izglītības jomas izaicinājumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa īstenošanas gadījumā.

Konferences mērķis bija vērtēt VARAM izstrādātā administratīvi teritoriālās reformas modeļa ietekmi uz Liepājas un tai pievienojamo novadu – Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes – turpmāku attīstību, tostarp, ar kādiem izaicinājumiem jāsaskaras izglītības jomā.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: “Kā jau vairākkārt esmu uzsvēris, tad atbildēto jautājumu saistībā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu joprojām ir daudz, tostarp arī attiecībā uz izglītības jomu. Liepājas pašvaldība, ņemot vērā šobrīd spēkā esošos normatīvos regulējumus, kā arī tos, kas tuvākajā laikā stāsies spēkā saistībā ar nepieciešamo skolēnu skaitu mācību iestādē un klasēs, minimālās telpas platības nosacījumiem uz vienu izglītojamo, pāreju uz jauno mācību saturu, jau šobrīd īstenojusi virkni pārmaiņu, lai atbilstu nosacījumiem, tāpat modernizējusi daļu pilsētas vidusskolu un uzsākusi darbu pie jaunas izglītības attīstības koncepcijas izstrādes nākamajam periodam. Administratīvi teritoriālās reformas gadījumā, kur Liepājas pilsēta tiktu apvienota ar astoņiem novadiem, nāktos pārskatīt jau īstenotos soļus, pielāgojot tos jaunajai situācijai. Tas prasīs papildu cilvēku un finanšu resursus, ko VARAM nav paredzējusinovirzīt no valsts līdzekļiem. Turklāt šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais izglītības modelis, kā es sadzirdēju konferencē no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ekspertes izglītības jautājumos Irinas Avdejevas un VARAM Reformu nodaļas vadītāja Arņa Šulta, nav savstarpēji saskaņots, līdz ar to pašvaldības var nonākt situācijā, kad paralēli jāīsteno divas reformas, un, iespējams, ar atšķirīgiem mērķiem.”

Daži no jautājumiem, ko Liepājas pašvaldībai un apkārtējo astoņu novadu pašvaldībām kopīgi nāktos risināt, ir skolu mācību satura, programmu, mācību rezultātu izvērtējums un salīdzinājums, vienotas izglītības attīstības koncepcijas izstrāde, finansēšanas jautājumi, Eiropas fondu un citu finanšu instrumentu apgūšana, kā arī organizatoriski jautājumi, piemēram, dienesta viesnīcas izveides nepieciešamība Liepājā, ēdināšanas sistēmas pārskatīšana, transporta nodrošinājums u.c.

Konferencē Liepājā piedalījās Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona nodaļas vadītājs Ralfs Minkevičs, VARAM Reformu nodaļas vadītājs Arnis Šults, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte izglītības jautājumos Irina Avdejeva, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, Liepājas domes pārstāvji un Liepājas apkārtējo novadu pašvaldību pārstāvji.

Konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem kopumā līdz jūnijam norisināsies septiņās Latvijas pilsē