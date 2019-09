Atslēgvārdi kopmītnes | liepajas universitāte

Sākoties jaunajam mācību gadam, tīmekļa vietnē "Facebook" tika ievietots video ar istabiņu bēdīgo stāvokli Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā Ganību ielā. Video redzamas apķēpātas tapetes un drēbju skapis, netīrs ledusskapis un bojātas kontaktligzdas.

Puisis, kura publicētais video šobrīd no sociālajiem tīkliem ir izņemts, atklāja, ka bijis pārsteigts par to, kādas istabiņas piedāvā studentiem, kuri ierodas Liepājā no citām pilsētām: "Telpa bija netīra, ledusskapī – pelējums, sienā esošie elektroinstalācijas kontakti īsti neturējās." Viņš gan atteicās atklāt, kurā istabiņā filmējis un kas tajā dzīvo.

Liepājas Universitātes (LiepU) Saimniecības daļas vadītāja Agate Pirktiņa pastāstīja, ka studentiem, ierodoties slēgt līgumu ar apsaimniekotāju, ir iespēja apskatīt telpu, kurā dzīvos. "Sākotnēji studentiem tiek piedāvāts lētāks variants, bet, ja viņi nav apmierināti ar piedāvāto, par nedaudz lielāku samaksu iespējams izvēlēties citu istabiņu. Šajā gadījumā studenti izvēlējās lētāko variantu."

Liepājas Universitātes studente, kura kopmītnēs dzīvo jau otro gadu un savu vārdu nevēlējās atklāt, sacīja, ka sajūtas par savu pagaidu dzīvesvietu ir dalītas. "Guļu uz matrača, jo man piešķirtais gultas rāmis bija par mazu. Domāju, ka labāku arī nedabūtu, jo visi ir vienāda lieluma."

Jauniete uzskata, ka maksa par istabiņu – 40 eiro mēnesī – ir neatbilstoša, jo papildus jāmaksā par elektrību un inventāru.

Elizabete, Liepājas Universitātes 1. kursa studente, dzīvo neremontētā istabiņā. Viņa atklāja: "Esmu apmierināta ar istabiņu, man jau iepriekš pastāstīja, kādas tās ir un ar ko jārēķinās. Tāpat par samaksu zināju."

Valsts nepiešķir finansējumu izglītības iestādēm dienesta viesnīcu labiekārtošanai, tādēļ 2016. gadā Liepājas Universitāte sāka meklēt dienesta viesnīcas apsaimniekotāju. Kopš 2018. gada 21.maija ēku apsaimnieko SIA "O.A.G.Projekti".

LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece paskaidroja, ka viss, kas saistīts ar dienesta viesnīcas darbību, ir apsaimniekotāja pārziņā. Tomēr tiesības lemt par maksu, par kādu studentiem tiek izīrētas istabiņas, patur Liepājas Universitātes Senāts.

Gada laikā ir izremontēti divi no pieciem stāviem, bet trešajā remonts turpinās. Plānots arī uzstādīt ugunsdrošas durvis, ieviest kodu atslēgu sistēmu, lai dienesta viesnīcā būtu iespējams iekļūt tikai tiem, kas tur dzīvo.

LiepU dienesta viesnīcā jeb "Liepu hostelī" mitinās ne tikai universitātes studenti, bet arī Liepājas vidusskolu audzēkņi. Ēkas trešajā stāvā pārsvarā dzīvo jaunieši no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas.

"Jo vairāk cilvēku šeit nakšņo, jo lielāki ieņēmumi un ātrāk var veikt remontu," stāstīja Oskars Gertners, SIA "O.A.G.Projekti" pārstāvis. "Liepu hosteļa" noslogojumu gan neatklāja ne apsaimniekotāju pārstāvis, ne Liepājas Universitātes darbinieki. Tāpēc nav zināms, vai prognoze par remonta pabeigšanu tuvākā gada laikā piepildīsies.

