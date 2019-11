Atslēgvārdi izglītība | izglītības iestādes | reforma | vidusskolas | 7.vidusskola | 10.vidusskola | 3.pamatskola | reorganizācija

Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša "Kurzemes TV" sižetā teiktais, ka nākamais mācību gads būs izaicinājumu pilns J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolai, 7. vidusskolai un 3. pamatskolai, kur ir nepietiekams skolēnu skaits, sabiedrībā raisījis satraukumu par divu vidusskolu un pamatskolas iespējamo slēgšanu.

Baumoja kuluāros

J. Vilnītis komentēja tikšanos ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku, kur tika pārrunāta skolu tīkla reorganizācija Liepājā. Kā zināms, Izglītības ministrija rosinājusi Liepājā saglabāt skolas, kurās sākumskolā no 1. līdz 6. klasei mācās 400 audzēkņu, pamatskolā no 1. līdz 9. klasei – 450, savukārt vidusskolas posmā no 10. līdz 12. klasei – 150 skolēnu.

Paredzēts, ka kritēriju vidusskolas posmam piemēros no 2021. gada, bet pamatskolas posmam – no 2022. gada. Tāpēc

tiek pieļauta iespēja, ka 3. pamatskola varētu kļūt par sākumskolu, bet 10. un 7. vidusskolai, iespējams, būs jāturpina darbs pamatskolas statusā, ja neizdosies nodrošināt nepieciešamo skolēnu skaitu.

Liepājas 3. pamatskolas direktors Andrejs Kozičs "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka jau no pavasara bijuši signāli par skolas iespējamo reformēšanu, taču šo informāciju viņš dzirdējis tikai kuluāros baumu līmenī, tāpēc lielu uzmanību tam nav pievēris.

"Mūsu skolā skolēnu skaits ir stabils, ar pieaugošu virzību. Šogad nāca klāt 21 audzēknis, tāpēc tiešām neticēju, ka mūsu skolu varētu skart šī optimizācija. Arī Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere mani ir mierinājusi, ka mūsu skolai trūkst tikai šo pieļaujamo desmit procentu, tāpēc mēs varot neuztraukties. Esmu pamatīgi pārsteigts, redzot ziņās, ka esam apdraudēti. Neviens no pašvaldības ar mani nav par to runājis. Centīšos pierādīt, ka mūsu skolai jāpaliek kā pamatskolai," stāsta skolas direktors.

Satraukums gaiteņos

Pēc A. Koziča teiktā, 3. pamatskolā pašlaik ir 400 skolēnu, tā realizē speciālās mācību programmas bērniem ar garīgās atpalicības traucējumiem un citām veselības problēmām. Direktors uzskata, ka skola ir stratēģiski svarīga, jo tajā mācās bērni no Karostas, Tosmares un Zaļās birzes.

"Pieņemsim, ka šeit paliek tikai sešgadīgie un sākumskola. Kāds no tā ir labums? Skolas ēka no tā mazāka nepaliks, tā tik un tā ir jāapsaimnieko," saka A. Kozičs.

Satraukums ir arī Liepājas 7. vidusskolas direktorei Inesei Fersterei, kas tāpat jaunumus par draudiem likvidēt vidusskolas klases uzzinājusi no ziņām.

"Tas ir attieksmes jautājums. Pirms šādu ziņu publicēšanas būtu jārunā ar direktoriem. Esmu pieprasījusi tikšanos ar Jāni Vilnīti. Ceru, ka viņš spēs pamatot savus izteikumus, jo pagaidām nav juridiska pamatojuma slēgt vidusskolu. Ieteiktajam bērnu skaitam skolās vēl nav likumīga spēka, tāpēc nesaprotu šādus izteikumus," saka I. Ferstere, piebilstot, ka 7. vidusskolā šobrīd mācās 114 vidusskolnieki.

"Protams, esam arī pārsprieduši, kā būtu, ja šeit paliktu tikai pamatskola. Domāju, mēs varētu labi pastāvēt arī šādā variantā. Var jau nogriezt visu kā ar nazi, bet tā nevar izturēties pret bērniem.

Šodien skolā jūtams tieši audzēkņu satraukums, patiesībā šī ziņa vidusskolēnus ir ļoti satraukusi," stāsta direktore.

"Es pagaidām neko nevēlos komentēt. Protams, signāli bija nojaušami pēc ministres I. Šuplinskas ieteiktā skolēnu skaita, bet es nevaru iedomāties, ka mums paliktu tikai pamatskola. Jā, mums vidusskolā ir tikai 67 skolēni, bet pārpildītās klasēs nevar prasīt kvalitāti. Uzskatu, ka spējam nodrošināt labu izglītības līmeni saviem skolēniem, kas ir pats būtiskākais. Ja šie gandrīz 70 bērni mūsu skolu ir izvēlējušies, tātad tā ir vajadzīga. Pāragri spriest, vai mēs spētu izdzīvot tikai kā pamatskola. Es darīšu visu iespējamo, lai tas nenotiktu," stāsta arī J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas direktore Inta Freiberga.

Signāls administratoriem

Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, lūgta komentēt situāciju, vispirms vēlējās nomierināt satrauktos skolu direktorus, skolotājus un audzēkņus, jo lēmums vēl neesot pieņemts.

"Šis mācību gads ir izvērtēšanas posms. Neviens neko steidzamā kārtā negrasās reorganizēt. Domāju, ka šī bija nepārdomāta problēmas aktualizēšana.

Korektāk būtu bijis sagaidīt piektdienu, kad Jānim Vilnītim ir paredzēta tikšanās ar skolu direktoriem. Mērs ar direktoriem atsevišķi vēl nepaspēja pārrunāt konkrētas lietas, taču nav jau arī īsti, ko pārrunāt, jo lēmums nav pieņemts," viņa skaidro un apgalvo, ka par draudošajiem signāliem ir informēti direktori, kuru vadītajās skolās audzēkņu skaits neatbilst Izglītības ministrijas ieteiktajiem standartiem.

"Pagaidām nav pamata panikai, bet skolām ir jādomā par bērnu piesaisti. Tas noteikti ir signāls skolu administratoriem par stratēģisku lēmumu pieņemšanu. Labs risinājums būtu piepildīt pustukšās skolas ar blakus novirzieniem, piemēram, interešu izglītību mikrorajona bērniem, bēbīšu skoliņām u.c. Lielisks piemērs ir 3. pamatskola, neredzu iemeslu, kāpēc arī centra skolas to nevarētu darīt. Tas atrisinātu vismaz skolas uzturēšanas jautājumus," saka Izglītības pārvaldes vadītāja.

Viņa sola, ka tad, ja piepildīsies scenārijs par kādas vidusskolas pāriešanu pamatskolas statusā, pašvaldība lems par labāko risinājumu, kā to realizēt.

UZZIŅAI

Skolēnu skaits Liepājas skolās

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

no 7. līdz 9. klasei - 344

no 10. līdz 12. klasei - 342

Liepājas Liedaga vidusskola

no 1. līdz 9. klasei - 867

no 10. līdz 12. klasei - 181

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

no 1. līdz 9. klasei - 966

no 10. līdz 12. klasei - 206

Raiņa Liepājas 6. vidusskola

no 5. līdz 9. klasei - 477

no 10. līdz 12. klasei - 151

Liepājas 7. vidusskola

no 1. līdz 9. klasei - 547

no 10. līdz 12. klasei - 114

Liepājas 8. vidusskola

no 1. līdz 9. klasei - 547

no 10. līdz 12. klasei - 310

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

no 1. līdz 9. klasei - 706

no 10. līdz 12. klasei - 67

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

no 1. līdz 9. klasei - 858

no 10. līdz 12. klasei - 106

Liepājas 3. pamatskola

no 1. līdz 9. klasei - 390

Liepājas Centra sākumskola

no 1. līdz 6. klasei - 566

Liepājas Ezerkrasta sākumskola

no 1. līdz 4. klasei - 336

Avots: Liepājas Izglītības pārvalde