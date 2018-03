Kritiens un svītra pāri cerībām

Atslēgvārdi autobusu parks | autobusi

"No Autobusu parka puses esmu atstāta pilnīgi bezpalīdzīgā stāvoklī," pie "Kurzemes Vārda" vēstulē vēršas Grobiņas iedzīvotāja, pensionāre Ausma Lagzdiņa. Pagājušā gada 14. novembrī, strauji bremzējot autobusam, viņa guvusi smagas traumas, kuru ārstēšanas un rehabilitācijas izdevumus segt neesot pašas spēkos. Pēc lūguma iesniegšanas AS "Liepājas Autobusu parks" (LAP) pagājuši četri mēneši. Spriežot pēc A. Lagzdiņas vēstules redakcijai, no uzņēmuma izpilddirektora Māra Ārberga viņa saņēmusi 200 eiro skaidrā naudā. Bet pēc tam komunikācija pārtrūkusi un kundze pamesta likteņa varā.

Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras direktors Uldis Zupa par šādu negadījumu autobusā nav bijis informēts: "Ja cilvēki pie mums nevēršas, kad kaut kas ir noticis, loģiski, ka mēs to nezinām. Par satiksmes negadījumiem Autobusu parkam ir jāinformē aģentūra. Pirms kāda laiciņa bija tā, ka ne vienmēr mēs uzzinājām visu. Tagad situācija ir uzlabojusies." Laikus ziņot par atgadījumiem ir svarīgi arī tāpēc, lai tiktu saglabāts un būtu pieejams videoieraksts.

A. Lagzdiņa vēstulē stāsta, ka pēc atgriešanās no slimnīcas, kur 21. novembrī veikta operācija, viņai piezvanīts no LAP, izsakot vēlēšanos tikties. "Nākamajā dienā pie manis mājās ieradās kungs, kurš iedeva savu vizītkarti un stādījās priekšā kā izpilddirektors Ārbergs. Esot negadījumu redzējis videoierakstā, atvainojās un solījās palīdzēt. Nevēloties publicitāti," raksta grobiņniece. Viņa iedevusi dokumentus no slimnīcas un bankas konta numuru. Pēc dažām dienām Ārberga kungs atbraucis vēlreiz. "Iedeva man 100 eiro slimnīcas pakalpojumu segšanai. Likās dīvaini, ka tāda mēroga uzņēmumam norēķini tiek kārtoti skaidrā naudā," pauž A. Lagzdiņa. Īsi pirms Ziemassvētkiem LAP izpilddirektors ieradies trešo reizi, bijis nervozāks un neiecietīgāks. "Deva man vēl 100 eiro un runāja, ka šofera ģimenei arī nav viegli," saka A. Lagzdiņa.

