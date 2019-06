Kuģa "Saratov" sagaidīšanas laikā noteikti satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi saratov | pasākums | satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar to, ka no 27. līdz 29.jūnijam noritēs vēsturisku notikumu pasākumu kopums “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 100”, pilsētā pasākumu norises vietās no 25. līdz 30.jūnijam noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi, informē Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes komunikācijas speciāliste Jurita Krūma.

25.jūnijā no pulksten 8 līdz 30.jūnija pulksten 8 laukumā pie Muitas mājas, Vecā ostmala 54 tiks slēgta satiksme un auto stāvvieta.

26.jūnijā no pulksten 22 līdz 27.jūnija pulksten 14.30 Eduarda Veidenbauma ielā posmā no Liepājas Svētās Annas Evaņģēliski luteriskās baznīcas līdz Palmu ielai būs aizliegts apstāties un stāvēt. No pulksten 17 līdz 27.jūnija pulksten 18 Kārļa Zāles laukuma Tirdzniecības kanāla pusē no Bāriņu ielas līdz Tramvaja tiltam tiks aizliegts apstāties un stāvēt. No pulksten 22 līdz 27.jūnija pulksten 18 Cepļa ielā posmā no Kūrmājas prospekta līdz Laivinieku ielai būs aizliegts apstāties un stāvēt. Savukārt no pulksten 22 līdz 27.jūnija pulksten 21 Rožu ielā posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Alejas ielai būs aizliegts apstāties un stāvēt.

27.jūnijā no pulksten 7 līdz 14.30 tiks slēgta satiksme Eduarda Veidenbauma ielā posmā no Liepājas Svētās Annas Evaņģēliski luteriskās baznīcas līdz Palmu ielai. No pulksten 15 līdz 20 tiks slēgta satiksme Celtnieku ielā, posmā no Muitas laukuma/Spīķeru ielas līdz Muitas ielai un Spīķeru ielā no Kuģinieku ielas līdz Uliha ielai. No pulksten 15 līdz 18 tiks slēgta satiksme Cepļa ielā posmā no Kūrmājas prospekta līdz Laivinieku ielai. Bet no pulksten 18 līdz 21 tiks slēgta satiksme Rožu ielā posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Alejas ielai.

28.jūnijā no pulksten 18 līdz 29.jūnija pulksten 20 tiks slēgta satiksme Celtnieku ielā, posmā no Muitas laukuma/Spīķeru ielas līdz Muitas ielai un Spīķeru ielā no Kuģinieku ielas līdz Uliha ielai.

Jau ziņots, ka trīs dienu svētki sāksies 27.jūnijā pulksten 13 ar ekumēnisko dievkalpojumu Liepājas Sv. Annas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pulksten 18 laukumā pie Muitas mājas sāksies vēsturiskā notikuma “Kuģa "Saratov" sagaidīšanai Liepājā - 100” rekonstrukcijas iestudējums. Svētku pasākuma noslēgumā būs gājiens maršrutā Vecā ostmala - Spīķeru iela - Jūras iela - Lielā iela - Valdemāra iela - Čakstes laukums.

28. jūnijā pulksten 20 laukumā pie Muitas mājas paredzēts svētku koncerts “Ar prieku un gandarījumu”. Dienas noslēgumā, pulksten 22.30, laukumā pie Muitas mājas norisināsies zaļumballe 20. gadsimta sākuma noskaņās.

Trešā svētku diena sāksies pulksten 12. Visas dienas garumā laukumā pie Muitas mājas un Liepājas vēsturiskajos kvartālos norisināsies pasākumi ģimenēm un bērniem “Pirms 100 gadiem Liepājā”. Diena noslēgsies ar Kurzemes dziesmu svētkiem, kas sāksies pulksten 19 Liepājas Olimpiskajā centrā.