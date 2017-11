Labiekārto atpūtas vietu pie Liepājas ezera

Atslēgvārdi liepājas ezers | Vaiņodes iela | būvdarbi | labiekārtošana

Spītējot rudens lietavām, kas dažkārt lika pārtraukt būvdarbus, ir pabeigti atjaunošanas darbi, atpūtas vietas Vaiņodes ielas galā, kurus veica SIA "Fixman". Darbi ir pabeigti līgumā noteiktā termiņā, portālam vēstīja Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Atpūtas vietā ir uzstādītas jaunas laipas, kuru kopgarums ir aptuveni 140 metri un to segums veidots no kompozītmateriāla, nevis koka. Kompozītmateriāls izvēlēts, ņemot vērā to, ka atpūtas vieta ir samērā mitrā vietā un koka laipas līdz šim praktiski katru sezonu bija jāatjauno pilnībā, taču kompozītmateriāls ir izturīgs pret visiem laika apstākļiem, tam nekaitē ūdens, mitrums, kaitēkļi, saule, tas neizbalē, nav nepieciešams krāsot, eļļot vai īpaši kopt. Tāpat atpūtas vietā ir uzstādītas divas jaunas sertificētas rotaļu iekārtas un viens āra vingrošanas rīks, kas līdz šim te nebija, divi soliņi un atkritumu urnas, kā arī informācijas stends par Liepājas ezera, kas ir īpaši aizsargājama teritorija, dabas vērtībām.

Atpūtas vieta Vaiņodes ielas galā, zemesgabalā Slapjajā ielā 1A, sākotnēji tika izveidota 2006.gadā.