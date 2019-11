Lāčplēša dienā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi lāčplēša diena | satiksme | satiksmes ierobežojumi | autovadītāji

Pirmdien, 11. novembrī, Liepājā norisināsies Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Pirms gājiena un tā laikā iedzīvotājiem un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, informē Liepājas Kultūras pārvaldes Attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

No 10. novembra pulksten 14 līdz 11. novembra pulksten 18.30 aizliegts apstāties un stāvēt Alejas ielas posmā no J. Janševska ielas līdz Rožu ielai un Rožu ielas posmā no K. Valdemāra ielas līdz Alejas ielai. Tostarp līdz pulksten 19.30 aizliegts apstāties un stāvēt uz O. Kalpaka ielas posmā no Siļķu ielas līdz Strazdu ielai, vēsta D.Bērtule.

Savukārt 11. novembrī no pulksten 16.30 līdz 18.15 tiks slēgta transportlīdzekļu kustība Alejas ielā no J. Janševska ielas, Peldu ielas un Tomu ielas puses, kā arī slēgts Rožu ielas posms starp Alejas ielu un K. Valdemāra ielu. Tāpat 11. novembrī no pulksten 10 līdz 23 pie Ziemeļu kapiem tiks slēgta kustība O. Kalpaka ielā posmā no Siļķu ielas līdz Strazdu ielai virzienā no Karostas uz centru. Transportlīdzekļu kustība no centra uz Karostu O. Kalpaka ielā posmā starp Flotes un Siļķu ielām tiks slēgta tikai Lāčplēša dienas piemiņas pasākuma laikā no pulksten 18.45 līdz 19.30.

Savukārt gājiena laikā no pulksten 18 līdz 18.45 satiksme tiks ierobežota maršrutā Rožu iela – Kuršu iela – Katoļu iela – Lielā iela – Rīgas iela – Raiņa iela – Oskara Kalpaka iela – Ziemeļu kapi. Laikā no pulksten 18 līdz 18.45 gājiena maršrutā esošie sabiedriskā transporta autobusi un tramvaji apstājoties dos ceļu gājiena dalībniekiem, kā rezultātā ir paredzamas nobīdes kustības grafikā, brīdina D.Bērtule.

Politiski represētām personām vai cilvēkiem, kas nevar piedalīties lāpu gājienā veselības problēmu dēļ, paredzēts autobuss uz Ziemeļu kapiem, kas atradīsies pie Liepājas lietuviešu biedrības Alejas ielā 9. Pulksten 17.50 autobuss nogādās interesentus uz Ziemeļu kapiem un pēc piemiņas brīža ap pulksten 19.30 no Tīklu ielas dosies atpakaļ uz Liepājas Universitātes stāvlaukumu Lielā ielā 12.

Autovadītāji aicināti 11. novembrī automašīnas nenovietot O. Kalpaka ielā gar Ziemeļu kapiem, kā arī uz Rožu ielas posmā no K. Valdemāra ielas līdz Alejas ielai un uz Alejas ielas posmā no Rožu ielas līdz J. Janševska ielai. Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu, vēsta D.Bērtule.

Kā ziņots iepriekš, atzīmējot uzvaras pār Bermonta karaspēku 100. gadadienu, Liepājas pilsēta aicina liepājniekus un Liepājas viesus doties kopīgā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, kā arī baudīt īpaši gatavotu muzikālu stāstu par laiku, kurā izšķīrās Latvijas valsts liktenis. 11. novembrī Jāņa Čakstes laukumā pulksten 17.00 ikviens interesents aicināts baudīt uzvedumu, piedaloties gan Liepājas jauniem māksliniekiem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem, Liepājas Universitātes Tautas deju kolektīvam “Banga” un vidējās paaudzes deju kolektīva "Bandzenieki" dalībniekiem un Liepājas BJC jauniešu kora "Reverberācija" vīru grupai diriģenta Andra Mockus vadībā. Muzikālo noformējumu veido Normunds Kalniņš. Savukārt, no pulksten 17.30 visi interesenti aicināti stāties lāpu gājienam, lai pulksten 18.00 svinīgā solī no Jāņa Čakstes laukuma dotos uz Ziemeļu kapiem. Ap pulksten 18.45 piemiņas brīdī Ziemeļu kapos pie Brīvības cīnītāju pieminekļa klātesošos uzrunās kapelāns, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis, kā arī Liepājas pilsētas domes vadība. Pasākumā uzstāsies jaunā vokāliste Elizabete Katrīna Elere un mūziķi.