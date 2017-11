Lāčplēša dienas pasākumu laikā būs satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi satiksmes ierobežojumi | lāčplēša diena | lāpu gājiens

11.novembrī Liepājā norisināsies Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kurš ik gadu pulcē vairākus tūkstošus liepājnieku un pilsētas viesus. Pirms gājiena un tā laikā iedzīvotājiem un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, portālam vēstīja LPPI "Kultūras pārvalde" attīstības projektu vadītāja Dita Dzene.

No 10. novembra pulksten 14 līdz 11. novembra pulksten 18:30 būs aizliegts apstāties un stāvēt uz Rožu ielas posmā starp Alejas ielu un K.Valdemāra ielu, kā arī uz Alejas ielas posmā starp Rožu ielu un J. Janševska ielu. Tāpat līdz 11. novembra pulksten 23 aizliegts apstāties un stāvēt uz O. Kalpaka ielas gar Ziemeļu kapiem.

Tostarp 11. novembrī no pulksten 16:30 līdz 18:10 tiks slēgta iebraukšana Alejas ielā no J.Janševska ielas, Peldu ielas un Toma ielas puses. Kā arī slēgts būs Rožu ielas posms starp Alejas ielu un K.Valdemāra ielu.

11. novembrī no pulksten 10 līdz 23 pie Ziemeļu kapiem tiks slēgta kustība uz O.Kalpaka ielas posmā no Siļķu līdz Strazdu ielām virzienā no Karostas uz centru. Transportlīdzekļu kustība no centra uz Karostu O.Kalpaka ielā posmā starp Flotes un Siļķu ielām tiks slēgta tikai Lāčplēša dienas piemiņas pasākuma laikā no pulksten 18:45 līdz 19:20. Sabiedriskā transporta maršruti Nr. 10, 22 un 25 11.novembrī netiks ietekmēti saistībā ar satiksmes izmaiņām, izņemot laika posmā no 18:45 līdz 19:20, kad tie veiks pasākuma apbraukšanu pa maršrutu Siļķu – Krūmu – Flotes ielas.

Savukārt gājiena laikā no pulksten 18 līdz 18:45 satiksme tiks ierobežota maršrutā Rožu iela – Kuršu iela – Katoļu iela – Lielā iela – Rīgas iela – Raiņa iela – Oskara Kalpaka iela – Ziemeļu kapi. No pulksten 18 līdz 18:30 tiks apturēta tramvaja kustība un uzbraukšana uz Tramvaja tilta, kas ietekmēs visu tramvaju kutību pilsētā. Gājiena laikā no pulksten 18 līdz 18:45 gājiena maršrutā esošie sabiedriskā transporta autobusi apstājoties dos ceļu gājiena dalībniekiem, kā rezultātā ir paredzamas nobīdes kustības grafikā.

Politiski represētām personām vai cilvēkiem, kas nevar piedalīties lāpu gājienā veselības problēmu dēļ, paredzēts autobuss uz Ziemeļu kapiem, kas atradīsies pie Liepājas lietuviešu biedrības Alejas ielā 8. Pulksten 17:50 autobuss nogādās interesentus uz Ziemeļu kapiem un pēc piemiņas brīža ap pulksten 19:30 no Tīklu ielas dosies atpakaļ uz Alejas ielu 9.

Autovadītāji lūgti 11. novembrī automašīnas nenovietot uz O.Kalpaka ielas gar Ziemeļu kapiem, kā arī uz Rožu ielas posmā no K.Valdemāra ielas līdz Alejas ielai un uz Alejas ielas posmā no Rožu ielas līdz J.Janševska ielai. Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu.