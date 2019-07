Lai saulīte nesadur

Atslēgvārdi karstums | saule | pārkaršana

Siltais laiks rada daudz patīkamu brīžu – bez raizēm var nakšņot zem zvaigžņotas debess, ūdens temperatūra ir piemērota, un drīz vien iespējams iemantot skaistu iedegumu. Tomēr ar karsto laiku jokot gan nevajag – tā kā lielākoties tomēr gada laikā esam pieraduši pie mērenas temperatūras, karstums organismam var sagādāt lielu slodzi, kurai seko veselības problēmas.

Cepināties nevajag

"Lielajā karstumā laukā bērniem vienkārši nevajadzētu ilgi uzturēties," kodolīgi nosaka Liepājas Reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļas virsmāsa Gundega Blizņeca. "Cepurītei jābūt galvā, un jālūko, lai bērns dzertu daudz šķidruma. Ja to ievēro, tad karstuma dūrienam nevajadzētu būt." Par dienas karstāko laiku tiek uzskatīts posms no pulksten 11 līdz 15 – tad saules stari ir visstiprākie, un neilgā laikā var sakarsēt cilvēka ķermeni.

Ja mēs paši – pieaugušie – labi jūtam, kad ir par karstu un nepieciešama atveldzēšanās, tad bērniem šīs izjūtas var nebūt tik izteiktas, tieši tāpēc vecākiem un citiem piederīgajiem jāseko līdzi, kā jūtas mazākais iedzīvotājs. "Ir jāliek lietā loģiskā domāšana – bērnu ratiņiem mammas mēdz pārklāt pāri drānu, lai pasargātu mazuli no saules stariem, bet paši taču mēs karstajā laikā neejam saulē, apsegušies ar segu! Bērnu ratiņos temperatūra var uzkāpt ļoti augstu. Lai sargātu bērnu no saules stariem, var izmantot speciālus saulessargus vai sietiņus, kas aizsargā bērnu arī no insektu kodumiem. Tāpat var pārklāt pāri austo marli, kas labi laiž cauri gaisu," G. Blizņeca pamāca. "Saprotams, ka ikdienas pastaigas ar mazuli ir labas, taču, ja laukā ir patiešām karsts, vajadzētu padomāt – varbūt labāk tomēr palikt mājās."

Virsmāsa novērojusi, ka cilvēki tomēr pret karsto laiku izturas apdomīgāk – jūnijā, kas arī liepājniekus priecēja ar teju tropisku klimatu, neviens bērns ar karstuma dūrienu slimnīcas Bērnu nodaļā nonācis nav. "Iespējams, ka uzņemšanas daļā ir bijuši šādi gadījumi, bet katrā ziņā nekas tik nopietns, lai bērnu ievietotu stacionārā," viņa pastāsta.

Siltais laiks neapšaubāmi iet roku rokā ar izklaidēm uz ūdens, un G. Blizņeca īpaši uzsver – ūdenstilpju tuvumā bērni rūpīgi jāuzmana. "Līdz nelaimei var būt viens mirklis, tāpēc nevajadzētu būt tā, ka bērns spēlējas, piemēram, pludmalē, bet piederīgie tikmēr skatās viedierīcēs. Vai arī mamma guļ un sauļojas, acis aizvērusi. Arī tas, starp citu, nav pārāk labi – ilgstoši cepināties saulē, guļot pludmalē," skaidro virsmāsa, piebilstot, ka tik ierastais paradums pēc karsēšanās saulē strauji ielēkt vēsā ūdenī nav pārāk laba doma – straujā temperatūras maiņa organismam var radīt krampjus.

Pietiek ar neilgu brīdi

To, cik strauji karstums var kļūt nepanesams mazās, slēgtās telpās, nesen izbaudīja Māra (vārds mainīts) ģimene. Gluži netīši viņam sanācis sievu un meitiņu ieslēgt automašīnā, kas atstāta saulē.

Visi trīs devušies uz pilsētas centru, lai apvienotu Mārim nepieciešamās medicīniskās procedūras un veikala apmeklējumu. Sieva un meita nolēmušas Māri gaidīt automašīnā, kamēr viņam tiek veikta ārstnieciskā masāža. Gluži aiz ieraduma Māris, no automašīnas promejot, kabatā nospiež mašīnas aizslēgšanas pogu un pazūd veselības aprūpes iestādē. Parasti gan šādos gadījumos auto var atslēgt arī no iekšpuses, taču, kā zināms, arī tehnoloģijām gadās savi untumi. Tā nu sieva ar mazo meitiņu paliek ieslēgtas karstā mašīnā bez iespējas ieelpot svaigu gaisu.

Saprotot situāciju, Māra sieva viņu nemitīgi mēģina sazvanīt, taču, jau ieejot iestādē, viņš telefonam atslēdzis skaņu, tāpēc nezina, ka kabatā esošais telefons neatlaidīgi mirgo un vēsta par sievas zvanu. Tikai tad, kad jau nokļuvis masāžas kabinetā, viņš izņem telefonu no kabatas un ierauga, ka ar viņu mēģina sazināties sieva. Tad gan viņš veikli devās atbrīvot abas ieslodzītās ģimenes locekles. Ja tomēr telefona signālus viņš nebūtu pamanījis, iznākot no 40 minūšu ilgās procedūras, viņam noteikti būtu nepatīkams pārsteigums – izsists automašīnas logs, jo, īsi pirms sievai izdevās Māri sazvanīt, viņa jau nolēmusi saukt glābējus.

Saulē stāvošas automašīnas salons ļoti neilgā laikā var uzkarst līdz pat 50 grādiem – temperatūrai, kas itin viegli var radīt pārkaršanas risku. Tāpat sakarst arī drošības jostas, auto vadības panelis, sēdekļi, un pieskaršanās šādiem sakarsušiem laukumiem var radīt apdegumus.

Lai arī Māra situācija bija nejaušs gadījums, joprojām ir cilvēki, kuriem šķiet, ka tikai uz īsu brīdi atstāt bērnu vai mājdzīvnieku siltā automašīnā ir pieņemami. "Noteikti jāatceras, ka ne bērnus, ne dzīvniekus nevajadzētu atstāt automašīnās, pat ja šķiet, ka tas ir tikai uz mazu mirkli," brīdina virsmāsa G. Blizņeca. Karstā laikā pietiek vien ar desmit minūtēm sakarsušā mašīnā, lai rastos karstuma dūriens, sevišķi bērniem, kuru organisms vēl straujāk reaģē uz ekstrēmām temperatūras svārstībām.

UZZIŅAI

Kā izvairīties no pārkaršanas

\ Pārbaudi istabas temperatūru! Telpās dienas laikā tai jābūt zem +32°C un nakts laikā līdz +24°C.

\ No uzturēšanās pārlieku karstās telpās īpaši jāpasargā zīdaiņi, cilvēki, kuri vecāki par 60 gadiem, grūtnieces un cilvēki ar hroniskām veselības problēmām.

\ Naktis ir vēsākas – iespēju robežās šajā laikā vēdini savu dzīvesvietu, atverot logus.

\ Izkarini mitrus dvieļus, lai atdzesētu telpas gaisu.

\ Elektriskie ventilatori var nodrošināt atvieglojumu, taču, ja temperatūra pārsniedz +35°C, tie nepalīdzēs pret pārkaršanu.

\ Izvairies no smagām, fiziskām aktivitātēm vai nodarbojies ar tām dienas vēsākajā laikā, kas parasti ir rīta stundas no pulksten 4 līdz 7.

\ Ej vēsā dušā vai vannā.

\ Ejot laukā – valkā vieglu, brīvu apģērbu, galvassegu un saulesbrilles.

\ Negaidi slāpju sajūtu – regulāri padzeries ūdeni.

Kā palīdzēt karstuma dūriena gadījumā

\ Nekavējoties pārvieto cietušo uz kādu vēsu vietu.

\ Atbrīvo viņu no virsdrēbēm.

\ Ietin cietušo aukstā, mitrā palagā un turi ietītu, līdz ķermeņa temperatūra nokrītas līdz +37,5°C.

\ Ja nav pieejams palags, apvēdini cietušo vai aprasini viņu ar aukstu ūdeni.

\Tikko cietušā temperatūra ir normalizējusies, mitro palagu aizstāj ar sausu.