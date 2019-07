Lai smaržo ziedu putas kā Afrodītei

Atslēgvārdi rozes | roze | biedrības nams

Salda svaiguma pilns gaiss Liepājas Latviešu biedrības nama foajē – trīs dienas apmeklētāji varēja lūkot audzētāju Natālijas Klestrovas, Dailas un Bruno Trubiņu, Arņa Bunkas, Daces Kronbergas un Vitas Hartmanes kolekcijas rozes.

Kopā apskatei piedāvāti vairāk nekā 200 paraugu – gan pazīstamu, gan arī daudz neredzētu vai reti redzētu un pavisam pārsteidzošu rožu šķirņu – par spīti tam, ka Kurzemes dārzos pirmais karalieņu ziedēšanas vilnis jau garām. Bagātīgais piedāvājums, daudzie skatītāji un izstādes apspriešana tīmeklī apliecina – Liepājā rožu savaldzināto ir daudz!

Bet ļoti kuplu auditoriju sapulcināja arī Rundāles pils galvenā roze – dārzniece Dainuvīte Brūvere, kura dalījās savā pieredzē par to, kā kopj rozes Rundālē, kur izveidota bagātākā rožu kolekcija Latvijā un viens no skaistākajiem rožu dārziem Eiropā – sākot ar vēsturiskajām rozēm no 17. gadsimta līdz pašām jaunākajām šķirnēm. "Manām rozēm ir jāaug piecdesmit gadu!" paziņoja dārzniece. Un tādēļ pastāstīja arī liepājniekiem "desmit lietas", kas vajadzīgas, lai roze augtu skaisti. Viņa rožu dārzu veido kopš 2005. gada.

Rundāles pils parkā aug apmēram 8000 rožu stādu. Katru gadu nākas nomainīt kādas simt no tām – kāda aiziet bojā, bet galvenais iemesls, kādēļ no rozēm jāatvadās, – ja tās jau vasaras sākumā rāda, ka ir slimību uzņēmīgas. Tādas krāšņajā kolekcijā netur, to vietā meklē citas, izturīgas rozes. Aizvien arī tiek meklēti jauni papildinājumi kolekcijai. Tā nekad nebūs pietiekami liela, aizvien tiks papildināta un nekad nebūs pabeigta.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 8. jūlija numurā.