Lai vesels būtu rīt!

Aizraujošām aktivitātēm bagātu sestdienu gan lieli, gan mazi aizvadīja Liepājas Olimpiskā centra manēžā. Tajā notika slimību profilaksei veltīts pasākums "Aktīvs šodien, vesels rīt", kura laikā bija iespēja iepazīties ar veselīga uztura ieteikumiem, izkustēties gan jogas nodarbībās, gan stafetēs un spēlēs, kā arī saņemt ārsta konsultācijas par savu veselību.

Manēžas zāli visu pasākuma laiku pildīja bērnu čalas un prieka saucieni – ikvienam bērnam un jaunietim bija iespējas izkustēties, rāpjoties pa klinšu kāpšanas sienu instruktoru uzraudzībā, izmēģinot ielu vingrošanas pamatelementus, darbojoties ar trenažieriem un piedaloties stafetēs. Tomēr lielāko sajūsmu visi piedzīvoja sporta skolotāja Gvido Šalma vadītajā aktīvajā spēlē "Pārnesums", kas sacensību garu radīja kā mazākajiem ķipariem, tā pusaudžiem un arī pieaugušajiem.

Pasākuma laikā notika arī mierīgākas un nopietnākas nodarbes – manēžas kafejnīcā speciālistu lekcijās varēja uzzināt par veselīgu uzturu, onkoloģijas profilaksi un garīgo veselību. Katra lekcija pulcēja vairākus desmitus interesentu, tāpat lielu atsaucību guva uztura speciālistes Alises Kindzules vadītās meistarklases, kur ikviens varēja iesaistīties veselīgu salātu, smūtiju un uzkodu pagatavošanā.

Meistarklašu laikā A. Kindzule sniedza daudz vērtīgu padomu, kas ikdienā ne katram ienāk prātā. "Gatavojot salātus, sastāvdaļas jāgriež pēc iespējas mazāk. Piemēram, ķiršu tomātus vajag pārgriezt tikai uz pusi. Jo vairāk sasmalcinām, jo vairāk produkts saskaras ar skābekli, kura ietekmē zūd vērtīgās uzturvielas," speciāliste skaidroja. Tāpat varēja uzzināt dažādus veidus, kā uzlabot un saglabāt produktu garšu, un ne viens vien klausītājs dzirdēto rūpīgi pierakstīja piezīmju blokā.

Pirmā stāva ģērbtuvēs bija iekārtoti nelieli ārstu pieņemšanas kabineti. Interesenti varēja noskaidrot plaušu veselību pie pulmonologa Mārča Kristona, apgūt krūšu pašpārbaudes principus pie onkoloģijas māsas Solvitas Rubenes, kā arī atrādīt dermatoloģēm Nataljai Jocienei un Gerdai Pētersonei aizdomīgos ādas veidojumus. Iedzīvotāji tika aicināti iepriekš pieteikties uz dakteru vizītēm, lai neveidotos lielas rindas, un pieraksta tabulas bija teju pilnas. Tomēr speciālisti strādāja operatīvi un pasākuma otrajā pusē ikviens interesents tika aicināts pierakstīties rindā. "Tiešām ļoti liela interese, rakstām rindu uz priekšu, jo gribētāju ir daudz," pastāstīja viena no iedzīvotāju plūsmas koordinatorēm Dārta. "Prieks, ka cilvēki nāk ārā no kabinetiem priecīgi, cits pat skaļi izsaucas – man viss kārtībā!"

Tāpat notika jogas nodarbības dažādu vecumu iedzīvotājiem pasniedzēju Renātes Plešānes un Baibas Bumbieres vadībā, sporta instruktores Kristīnes Kleinšmites vadītas vingrošanas nodarbības senioriem un fizioterapeites Elīzas Kanderes-Salmiņas vadīta vingrošana sievietēm. Onkoloģisko pacientu biedrības "Dzīvības koks" Liepājas nodaļas pārstāvji ikvienu aicināja iepazīties ar atbalsta nometnēm "Spēka avots", un, kā pastāstīja Agris Freibergs, dienas gaitā viņi konsultējuši vismaz astoņus iedzīvotājus, kuriem bijusi reāla nepieciešamība pēc minētajām atbalsta nometnēm. Tāpat pie manēžas ieejas visas dienas garumā darbojās mobilais mamogrāfs.

Geštaltterapeite Elīna Zelčāne, kas vadīja vienu no lekcijām par to, kā iemācīties sevi mīlēt, pasākuma izskaņā pozitīvi novērtēja aizvadīto dienu. "Tiešām liela liepājnieku atsaucība. Bijām sagatavojuši divus simtus reģistrācijas anketu, taču nācās iet kopēt vēl, tāpēc varētu teikt, ka šodien te paviesojās ap 250 interesentu. Par to ir liels prieks," viņa uzsvēra.