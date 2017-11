Lāpu gājiena laikā gaidāmi sabiedriskā transporta kustības ierobežojumi

Atslēgvārdi satiksmes ierobežojumi | lāčplēša iela | lāpu gājiens

Sestdienas, 11. novembra, vakarā, norisinoties Lāčplēša dienas lāpu gājienam, gan Liepājas, gan Grobiņas iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, tostarp sabiedriskā transporta kustības ierobežojumiem, kas var radīt nelielas nobīdes sabiedriskā transporta kustības sarakstā, portālam ziņoja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports”.

Pasažieri pret ierobežojumiem aicināti izturēties ar sapratni!

11.novembrī pulksten 17:00 J. Čakstes laukumā norisināsies grupas “Turaidas roze” koncerts, piedaloties aktierim Ērikam Vilsonam, savukārt no pulksten 17:30 visi interesenti aicināti stāties Lāpu gājienam, lai pulksten 18:00 no J. Čakstes laukuma kopīgi dotos uz Ziemeļu kapiem. Piemiņas brīdī Ziemeļu kapos pie Brīvības cīnītāju pieminekļa ap pulksten 18:45 klātesošos uzrunās kapelāns Dāvids Šterns un pārstāvis no Latvijas Nacionāliem bruņotiem spēkiem, kā arī Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. Piemiņas brīdi vadīs Dans Jansons.

Lāpu gājiens Liepājā virzīsies pa Rožu ielu – Kuršu ielu – Katoļu ielu – Lielo ielu – Rīgas ielu – Raiņa ielu un O. Kalpaka ielu līdz Ziemeļu kapiem. Laika posmā no plkst. 18:00 līdz 18:30 minētajā posmā drošības apsvērumu dēļ tiks apstādināta tramvaju kustība un uzbraukšana uz Tramvaja tilta. Gājiena laikā no pulksten 18:00 līdz 18:45 iespējamas nobīdes autobusu kustības sarakstā.

No plkst. 18:00 līdz 19:20 10., 22. un 25. maršruta autobusi slēgto O. Kalpaka ielas posmu no Siļķu ielas līdz Strazdu ielai apbrauks pa Siļķu, Krūmu un Flotes ielu.

Savukārt lāpu gājiens Grobiņā virzīsies no Dzērves laukuma pa Lielo ielu un Alejas ielu līdz Keizerlinga piemiņas akmenim. Satiksme šajā posmā slēgta netiks, bet tā gājiena dēļ būs lēnāka.