Atslēgvārdi laulības | liepājas dzimtsarakstu nodaļa | statistika

"Jāatzīst, ka nebijām gaidījušas, ka aizvadītais 2018. gads noslēgto laulību ziņā pārspēs 2017. gadu," sacīja Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Indra Štāle. "Pat neskatoties uz to, ka Lielā iela ilgu laiku tika remontēta un piebraukt pie mūsu ēkas bija pat neiespējami, kāzas notika. Pērn salaulājām 515 pārus. Par 15 vairāk nekā pirms gada."

Ļoti iespējams, ka skaitlis būtu vēl lielāks, ja ne konkrētā dienā un laikā ieplānotās ceremonijas, kuras nenotika. Kādēļ? Jo līgava un līgavainis vienkārši neieradās, iepriekš par to pat nepabrīdinot. Pērn bijuši 34 šādi gadījumi! Īpaši spilgti vadītājai atmiņā kādas piektdienas pēcpusdiena. Tajā kāds jaunais pāris bija izteicis vēlmi salaulāties svinīgajā ceremonijā. Todien tās bija vienīgās kāzas. Atnāca mākslinieki, iesildījās, saposās. Saposās arī nodaļas darbinieces. Visi gaidīja, gaidīja un tā arī ne līgavu un līgavaini, ne viņu viesus nesagaidīja. Nevienam kaut vai dienu, kaut vai dažas stundas pirms ceremonijas neienāca prātā piezvanīt un kādu no Dzimtsarakstu nodaļas darbiniecēm pabrīdināt, ka neviens neieradīsies.

Turpinot par laulībām, I. Štāle norādīja, ka jau janvāra pirmajās dienās bija manāma rosība, piesakot kāzu ceremonijas gada pirmajai pusei. Jāatgādina, ka pieteikt laulības likums atļauj 6 mēnešus pirms kāzu dienas, taču jāņem vērā, ka vēlamā kāzu datuma rezervēšana nodaļā nenotiek un nevar notikt. Piemēram, līdzīgi kā rezervējot biļetes uz kādu koncertu vai teātri. Tikai tad, kad pāris atnāk un abi uzraksta kopīgo iesniegumu, izsakot vēlmi precēties, tad tiek izvēlēta pieejamā kāzu diena un ceremonijas laiks.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība atbalsta vairākas svinīgās kāzu ceremonijas, līgavai un līgavainim piedāvājot samaksāt tikai obligāto valsts nodevu – 14 eiro. Proti, tie pirmie trīs pāri (abas personas iepriekš nedrīkst būt precējušās), kuri 14. februārī ieradīsies pieteikt savu laulību, varēs apprecēties pašu izvēlētā datumā turpmāko 6 mēnešu laikā un par svinīgo ceremoniju samaksāt tikai obligāto valsts nodevu. Tāda pati pretimnākšana 15. maijā – Ģimenes dienā – gaida tos iepriekš nelaulātos, kuriem jau ir kopīgi bērni. Tātad laikus jāizlemj un Dzimtsarakstu nodaļā jāpiesakās, lai 15. maijā svinīgi reģistrētos un nosvinētu savas kāzas.

I. Štāle vērsa uzmanību uz to, ka savas attiecības noformēt oficiāli būtu labi arī tiem senioriem, kuri dzīvo kopā neprecēti. Droši vien daudzi jau par to aizdomājušies, jo no 2019. gada 1. janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Lai svinīgi atzīmētu zelta, smaragda un dimanta kāzas, liepājnieki arī šogad var pieteikties Dzimtsarakstu nodaļā. Šīs svinīgās ceremonijas tiek piedāvātas bez maksas. Ģimenes aicinātas svinēt un svinīgi atzīmēt citas savu kāzu jubilejas, svinīgo ceremoniju organizējot Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju zālē.

Apkopota informācija par decembri, kad no 35 laulībām 14 gadījumos jaunlaulātie precējās pirmo reizi. Divos gadījumos ceremonijas notikušas baznīcās. Decembrī reģistrēti 77 mirušie, no kuriem 32 bija vīrieši. Dzimšanas apliecības saņēma 60 bērni (35 puikas un 25 meitenes). Vairākiem bērniem vecāki reģistrējuši divus vārdus: Edvards Everts, Edvards Gastons, Viestards Rūsiņš, Ralfs Līvs, Kārlis Gustavs, Alberts Magnus, Oto Arnolds, Leilani Leia, Elija Elīna, Tabita Frančeska. Vispopulārākie, t.i., visbiežāk dotie vārdi 2018. gadā zēniem bija Adrians un Artūrs (katrs 10 reizes), Olivers (9), Aleksandrs, Alekss, Gustavs (8). Meitenēm līderos noturējās Emīlija (14), Elizabete un Katrīna (10), Sofija, Marta, Evelīna (8).