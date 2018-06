Atslēgvārdi pensija | īrija | seb banka

Pēc vairākiem Īrijā nostrādātiem gadiem, nopelnot tur nelielu pensiju, cilvēks izlemj atgriezties uz dzīvi dzimtajā Latvijā. Taču izrādās, ka mūsu valstī, lai apmaiņā pret Īrijā izsniegtu pensijas čeku saņemtu naudu, lauvas tiesa no summas jāsamaksā bankai. Šādu stāstu "Kurzemes Vārdam" uzticēja kāda liepājniece, kura gan lūdza savu vārdu neminēt.

Liepājniece Īrijā nostrādājusi septiņus gadus - nelielā privātā pansionātā par aprūpētāju. Viņa saka: nebraucu uz turieni prieka pēc, tomēr Īrija bijusi kā sapņu zeme - ideāli dzīves apstākļi, lai apciemotu Latviju, darba devējs piešķīris divu mēnešu atvaļinājumu (vienu mēnesi apmaksātu, otru uz sava rēķina), sievietei bijusi iespēja arī paceļot pa Eiropu. "Latvijā atgriezos 2007. gadā, jo mammīte jau bija gados, turklāt mājas ir mājas," pastāsta sirmgalve.

Pēc atgriešanās Latvijā sieviete no Īrijas ik mēnesi sāka saņemt pensijas čeku par summu aptuveni 170 eiro. Sākotnēji čekus pret naudu šeit mainījusi bankā "PrivatBank" - iesniegusi uzreiz vairākus čekus, bet banka iekasējusi tikai vienreizēju komisijas maksu. Taču "Privat Banka" 2016. gada nogalē šo pakalpojumu pārtrauca un vienīgā finanšu iestāde, kas ņem pretī čekus, tagad ir "SEB Banka". Tur sākotnēji sievietei par katra čeka apkalpošanu bijis jāmaksā 22 eiro, bet maijā banka paziņojusi, ka tagad viņai par šo pakalpojumu jāmaksā 100 eiro, plus vēl pieci procenti no čekā norādītās summas. Sanāk, ka sieviete no 170 eiro pensijas atliktu vien nedaudz vairāk par 60 eiro. Turklāt komisijas maksa bankai jāsamaksā vispirms.

"Tāpēc mana sirds tik pilna," pauž sieviete. "Bankā ierēdne man sacīja, ka neesmu vienīgā. Viņa man ieteica - varbūt brauciet uz Īriju saņemt pensiju, bet tas taču nav nopietni. Es vēl saprastu, ja es saņemtu tūkstoti!".

