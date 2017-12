Līdz rehabilitācijas centram vairs nebrauks

Atslēgvārdi liepāja-vērgale | maršruta autobuss | izmainas

No šīs nedēļas grozīts autobusu maršruta Nr. 5124 "Liepāja–Vērgale" reisu izpildes laiks, atjaunojot braucienu no Liepājas pulksten 7.30 un no Vērgales centra pulksten 8.20, apstiprina uzņēmuma "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Šis maršruts jau tika grozīts, proti, pēc Liepājas Neredzīgo biedrības lūguma no šā gada 1. maija maršrutā "Liepāja–Vērgale" tika izmainīta maršruta shēma un divu reisu izpildes laiki. Iedzīvotājiem bija ērtāk nokļūt rehabilitācijas centrā "Dvēseles veldzes dārzs". Šo iespēju atzinīgi novērtēja arī rehabilitācijas centra darbinieki un apmeklētāji.

Taču Autotransporta direkcija saņēmusi lūgumu atjaunot iepriekšējo kustības sarakstu, lai Liepājā dzīvojošie iedzīvotāji varētu paspēt uz darbu Kapsēdes skolā, Kapsēdes medpunktā un uzņēmumā "Medzes komponents". "Saņēmām Vērgales pagasta pārvaldes un arī iedzīvotāju ierosinājumu, ka rudens un ziemas sezonā nepieciešams atjaunot reisu izpildes iepriekšējos laikus. Atsaucoties lūgumam, no 11. decembra atjaunots tas kustības saraksts, kas bija spēkā pirms grozījumu veikšanas," stāsta Zane Plone. Izmaiņas nozīmē, ka no 1. oktobra līdz 30. aprīlim sabiedriskais transports līdz rehabilitācijas centram "Dvēseles veldzes dārzs" nekursēs.

Turpmāk līdz 30. aprīlim autobuss no Liepājas, Kuršu ielas, izbrauks pulksten 7.30, bet no Vērgales centra virzienā uz Liepāju tas dosies pulksten 8.20. Šajā periodā autobuss neapstāsies pieturvietā "Laivenieki". Savukārt laika periodā no 1. maija līdz 30. septembrim autobuss no Liepājas, Kuršu ielas, izbrauks pulksten 8.00, bet no Vērgales centra – pulksten 9.05. Tā kā līdz Grobiņai brauca ļoti maz pasažieru un iespēja tikt no Vērgales līdz Grobiņai ir ar agrāka vai vēlāka reisa autobusiem, tika pieņemts lēmums reisus saīsināt. Tas nozīmē, ka Grobiņā konkrētā maršruta autobuss vairs neiebrauks.