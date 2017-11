Atslēgvārdi lielais jēkabs | konkurss

Talsos pulcējās tūrisma nozares pārstāvji no visas Kurzemes, lai kopā suminātu apbalvojuma "Lielais Jēkabs" ieguvējus. Lai arī konkurenci katrā nominācijā uzturēja vismaz divi no Liepājas un tuvējo novadu uzņēmumiem, uzvaras laurus tie neplūca un uz mūspusi neviena no balvām atvesta netika.

Par dižāko daiļdārzu Kurzemē tika atzīts Dailas un Bruno Trupiņu rožu dārzs "Rozītes" Tukuma novada Sēmes pagastā. Apbalvojumu "Dižais maršruts māmiņām" saņēma maršruts "No laukiem uz laukiem Kandavā". Kā viesmīlīgāko uzņēmumu žūrija nosaukusi grilbāru picēriju "Ribas" Engures novada Ragaciemā. Bet velosipēdistiem draudzīgākā naktsmītne izrādījās viesu nams "Ventas Rumba" Kuldīgā. Dižāko adrenalīna devu žūrijas locekļiem radījis uzņēmums "X-UNIT", kas apmeklētājiem piedāvā dažādas militārās spēles, izdzīvošanas pārgājienus, pilsētas alpīnismu un citas spējas izaicinošas atrakcijas Tukumā un tā apkārtnē. Savukārt dižākais eksponātu stāsts meklējams nelielajā Zūru muzejā. Tur tiek glabāts unikāls eksponāts – Latvijas pirmās cukurfabrikas cukurgalvas atliešanas forma.

Kā ik gadu, žūrija apbalvoja cilvēku, kas devis dižu ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā. Šogad apbalvojumu saņēma mūziķis Igo, kurš jau no 2003. gada iedvesmo Jūrkalnes pilsētu pilnveidoties tūrisma jomā. Toreiz mūziķis sadarbībā ar pagasta padomi organizēja pirmo Jūrkalnes tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu un talku. Tā, ik gadu talciniekiem satiekoties, tapusi Ugunspļava, Vēja sēta, Zaļais ugunskrūms un citi brīvdabas objekti, kas vidi padarījuši tikai skaistāku.