Liepājā ar lekciju par veselīgu uzturu uzstājās gastroenterologs Anatolijs Danilāns

Atslēgvārdi anatolijs danilāns | veselība | lekcija | liepājas latviešu biedrības nams

Aizvadītās nedēļas nogalē Liepājas Latviešu biedrības nama lielā zāle bija klausītāju pilna. Bezmaksas lekciju par veselīgu uzturu lasīja Latvijā labi pazīstamais un iecienītais ārsts gastroenterologs Anatolijs Danilāns.

Klausīties profesoru bija atnākuši vairāk nekā 130 cilvēku, bet bija vairāki, kas ignorēja lūgumu reģistrēties.

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" Liepājas nodaļas vadītāja Ilze Vainovska, doma par A. Danilāna uzaicināšanu radusies tāpēc, ka profesors ar savu dzirkstošo enerģiju un milzīgajām zināšanām spēj iedvesmot ikvienu. Agris Freibergs, viens no klausītājiem, uzsvēra, ka viss lektora stāstījums bijis pārdomāts, saprotams un, galvenais, iedvesmojošs. Uzstāšanās sākumā ārsts uzsvēra, ka mums tikai iestāstīts, ka cilvēks ir vārga suga. Patiesībā cilvēka organisms esot viena no visefektīvākajām izdzīvošanas mašīnām uz Zemes. Tāpat arī gremošanas trakts ir gana jaudīgs un stiprs, un tikai ļoti, ļoti retos gadījumos to iespējams sabeigt ar ēdienu. Vairāk par A. Danilāna stāstīto drīzumā varēsiet lasīt laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikumā "Piektdiena klāt!".

Vēl atgādinām, ka onkoloģisko slimību pacientiem un to atbalsta personām ir iespēja pievienoties bezmaksas atbalsta grupai, ko vada psiholoģe Diāna Oļukalne. Nākamās atbalsta grupas tikšanās reizes 10. septembrī un 8. oktobrī Sociālā dienesta telpās E. Veidenbauma ielā 3 pulksten 17.30. Savukārt 17. septembrī pulksten 13 Klaipēdas ielā 96a notiks uztura speciālistes vadīta meistarklase, kurā viņa stāstīs un rādīs, kā dažādot un padarīt interesantus dārzeņu ēdienus. Gan A. Danilāna lekciju, gan atbalsta grupas tikšanos un nodarbības finansē Eiropas Sociālā fonda projekts "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs.".