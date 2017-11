Liepājā atzīmēs AIDS dienu

Atslēgvārdi pasaules aids diena | aids | atkarību profilakses centrs

1. decembrī visā pasaulē jau 29. reizi atzīmēs Pasaules AIDS dienu, šogad – ar saukli "Ikviens ir nozīmīgs". Ar šo saukli Pasaules Veselības organizācija iestājas par drošu, efektīvu, kvalitatīvu un pieejamu diagnostiku un ārstēšanu ikvienam, portālam ziņoja atkarību profilakse centra vadītāja Madara Lapsa.

Pasaules AIDS dienas ietvaros ikvienam liepājniekam ir iespēja veikt bezmaksas HIV eksprestestu un piedalīties citās aktivitātēs. Pulksten 8 atvērto durvju diena Atkarību profilakses centrā notiks HIV un hepatītu B un C eksprestesti, konsultācijas, tiks dalīti informatīvi materiāli. Pulksten 13 pilsētā norisināsies informatīva profilakses akcija. Brīvprātīgie jaunieši uzrunās iedzīvotājus, dalīs bukletus un sarkanās lentītes, kā arī aicinās liepājniekus veikt HIV eksprestestu. Pulksten 18 būs atvērto durvju vakars Atkarību profilakses centrā: neformālas sarunas un filmu skatīšanās pie karsta kakao tases.

Ikviens var sevi pasargāt no HIV infekcijas, ievērojot piesardzību, tomēr, ja rodas aizdomas, ka cilvēks ir inficējies ar HIV, vienīgā iespēja to noskaidrot ir, veicot HIV testu. Šī testa laikā tiek paņemtas asinis pārbaudei, kā arī sniegta gan pirmstesta, gan pēctesta konsultācija, kurā tiek izskaidroti visi ar HIV/AIDS saistītie jautājumi. HIV tests ir konfidenciāls, un rezultāti ir zināmi pēc 20 minūtēm. Liepājā HIV eksprestestu bez maksas var veikt Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7 darbdienās un katra mēneša otrajā sestdienā no pulksten 9 līdz 16. Pieteikties testa veikšanai var zvanot pa tālruņiem 63456120, 26308079 vai rakstot uz e-pasta adresi atkaribucentrs@gmail.com.