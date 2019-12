Liepājā bērna piedzimšanas pabalstu no nākamā gada paaugstinās līdz 250 eiro

Atslēgvārdi pabalsti | domes sēde | grozījumi | jaundzimušie

19.decembrī Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts no 2020.gada janvāra paaugstināt vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu līdz 250 eiro tagadējo 200 eiro vietā, vēsta Liepājas pilsētas sociālā dienesta pārstāve Gunta Jākobsone.

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos "Par svētku pabalstiem” paredz no 2020.gada janvāra palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru no 200 eiro uz 250 eiro par vienu bērnu, no 300 eiro uz 350 eiro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni, no 1450 eiro uz 1500 eiro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni.

Bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai 2020.gadā būs nepieciešami līdzekļi 212 500 eiro apmērā.

Liepājā šogad bērna piedzimšanas pabalstu jau saņēmuši 713 bērni, starp kuriem ir arī astoņi dvīņu pāri.

Pabalstu piešķir, ja viena vai abu vecāku un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam.

Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā vai reizē ar bērna reģistrēšanu Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas.

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā, ieskaitot naudu pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā bankā. Pabalstu var piešķirt arī mantiskā veidā, apmaksājot preces un pakalpojumus, kas nepieciešami jaundzimušajam gadījumos, kad pabalsta pieprasītājs ir Sociālā dienesta klients.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un pabalstus jaunā apmērā izmaksas nākošajā diena pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.