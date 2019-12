Atslēgvārdi liepājas pašvaldība | darba vizīte | vuksi

Pirmdien, 16.decembrī, Liepājā darba vizītē ieradās Ķīnas pilsētas Vuksi (Wuxi) delegācija, lai tiktos ar Liepājas domes vadību un iepazītu pašvaldību.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina informē, ka Vuksi delegācijas vizītes iniciatori ir paši Vuksi pašvaldības pārstāvji, un vizītes mērķis ir iepazīt Liepāju un tikties ar Liepājas pilsētas pašvaldības vadību, lai meklētu iespēju attīstīt sadarbību ekonomikas, tirdzniecības, investīciju, vides aizsardzības un tūrisma jomās, lai nākotnē īstenotu kopīgus projektus.

Delegācija sastāvēja no 8 personām: Vuksi pašvaldības Ārējo sakaru departamenta vadītāja, Vuksi pašvaldības Ārējo sakaru departamenta, Eiropas un Āfrikas reģiona nodaļas vadītājas, Vuksi Rūpniecības un tirdzniecības federācijas vadītāja, Ķīnas Starptautiskās tirdzniecības veicināšanas integrētā departamenta un Starptautiskās tirdzniecības palātas Vuksi filiāles vadītāja, Vuksi pašvaldības pakalpojumu centra sadraudzībai ar ārvalstīm ģenerāldirektora, Vuksi pašvaldības Ārējo sakaru departamenta tulces, uzņēmuma “Wuxi Shangfenggaoke Special Blower Environmental Co., Ltd.” ģenerāldirektora, būvniecības uzņēmuma “Wuxi Beida Construction Engineering Co., Ltd” ģenerāldirektora palīga.

Vizītes laikā delegācija tikās ar Liepājas domes priekšsēdētāju Jāni Vilnīti, Izpilddirektora biroja padomnieci IT izglītības un attīstības jautājumos Agati Ambulti, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldnieka vietnieku attīstības jautājumos Uldi Hmieļevski un LSEZ Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītāju Gati Ginteru.

Tikšanās laikā domes vadība Vuksi pārstāvjiem pastāstīja par pilsētas attīstības tendencēm un sociālekonomisko situāciju Liepājā, par ostas un lidostas attīstības un uzņēmējdarbības aktualitātēm, iepazīstināja ar aktualitātēm pilsētas kultūras, sporta, izglītības un tūrisma jomā, kā arī pastāstīja par veselības aprūpes nozari.

Pēc tikšanās delegācijas pārstāvji norādīja, ka Liepājai un Viksi pašvaldībai ir daudzas līdzības – abas pilsētas mērķtiecīgi sekmē industriālo ražošanu un ekonomikas attīstību, rūpējas par izglītības vides sakārtošanu, augsti vērtē sporta un kultūras tradīcijas. Balstoties uz šīm līdzībām, Vuksi pašvaldība cer rast iespējas nākotnē veidot sadarbību kādā no iepriekšminētajām jomām.

Pēc tikšanās domē delegācijas pārstāvji devās ekskursijā pa LSEZ teritoriju un Karostas mikrorajonu, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja gida pavadībā iepazina Liepājas pilsētu, apmeklēja koncertzāli “Lielais dzintars”, Liepājas Olimpisko centru un LOC Manēžu.