Liepājā norisināsies konference par teritoriālo reformu

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) maijā un jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu "Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi", vēsta Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas pārstāve. Liepājā konference norisināsies 24. maijā.

Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu, vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai? Konferenču ietvaros tiks apspriestas iespējas sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas reģionu attīstību. LLPA uzskata, ka Latvijā ir nepieciešams rast efektīvus risinājumus, lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos valstī un izlīdzinātu reģionu nevienlīdzību, kā arī atpalicību no Eiropas Savienības vidējā attīstības līmeņa.

"Latvijas lielajām pilsētām, kurās koncentrējas lielākais iedzīvotāju skaits un ekonomiskā aktivitāte, ir jābūt pārliecinātām, ka VARAM iecerētās reformas rezultāts būs ilgtspējīga attīstība visos Latvijas reģionos. Mums šobrīd pietrūkst objektīva pašreizējās situācijas un teritoriju attīstības tendenču novērtējuma, kā arī prognožu par reformas sekām. Konferenču cikla ietvaros plānots rast atbildes uz virkni neatbildētu jautājumu par Latvijas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību," uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Konferenču cikla ietvaros, no 20. maija līdz 10. jūnijam, septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā reģionā detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām reģionu attīstības veicināšanai. Tajās aicināti piedalīties pilsētu domju priekšsēdētāji, novadu domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un nozares ministrijām, vadošie nozaru eksperti un pašvaldību speciālisti, kā arī pašvaldību iedzīvotāji un citi interesenti.

24. maijā Liepājas Universitātē notiekošās konferences tēma ir "Izglītība – ko sagaidām no izglītības sistēmas un kādas ir būtiskākās problēmas tajā, kas kavē teritoriju attīstību." Tajā piedalīsies LLPA izpilddirektors Viktors Valainis, LPS priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, Liepājas apkārtējo novadu domes pārstāvji, pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, VARAM, Izglītības ministrijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības.

Visi interesenti laipni aicināti apmeklēt konferenci 24. maijā Liepājas Universitātes lielajā zālē. Organizatoriskai ērtībai, lūgums līdz 23.maijam darīt zināmu par savu dalību konferencē, rakstot uz e-pastu: dome@liepaja.lv