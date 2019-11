Liepājā notiks mājražotāju un amatnieku tirgus

Atslēgvārdi mājražotāji | amatnieki | tirgus | rožu laukums

Šajā nedēļas nogalē, 15.novembrī un 16.novembrī, no pulksten 10 līdz 17 Liepājā, Rožu laukumā, norisināsies Latvijas amatnieku un mājražotāju tirgus, ziņu aģentūru informēja tirgus organizatoru pārstāve Madara Lubāne.

Lai svētku galdā viss būtu dabīgs un garšīgs, Latvijas mājražotāji svētku brīvdienās iesaka iegādāties pašu ražotus lauku produktus no zemnieku saimniecībām.

Rožu laukumā sabrauks amatnieki un mājražotāji no vistālākajiem Latvijas novadiem, kuri tirgosies ar pašu grauzdētu kafiju no Kuldīgas, Latvijā ražotām mērcēm, svaigajiem sieriem no Talsu, Kuldīgas un Nīcas novadiem un kūpināto zivju produkciju no Lapmežciema.

Tirdziņā varēs nogaršot "Dabas spēka" produktus un to "patriotiskos plāceņus", būs pieejami arī visdažādākie konditorejas izstrādājumi, mājas kūkas, Skrīveru saldumi, medus, sīrupi ar priežu pumpuriem un dabīgajām Latvijas ogām un augļiem, kā arī citi labumi.

Tirdziņā varēs iegādāties arī amatnieku un rokdarbnieču izstrādājumus, kosmētiku un Adventes vainagus.