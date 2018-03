Atslēgvārdi tūrisms | statistika | liepājas tūrisma un informācijas birojs

LLiepājas reģiona tūrisma informācijas birojs (LRTIB) ir apkopojis statistikas datus par tūrisma attīstību pilsētā un novados 2017. gadā.

Lai gan pagājušā vasara mūs bieži nelutināja ar karstiem saules stariem un rudens izvērtās par lietaināko šajā gadsimtā, kopējā aina tūrisma nozarē ir pozitīva, portālam ziņoja Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja Tūrisma attīstības speciāliste Agita Vucena.

Pēc Centrālās statistikas pārvades (CSP) datiem Liepājā 2017.gadā ir nakšņojuši 90 170 tūristi, kas ir par 3,57% vairāk kā 2016.gadā. Latvijas viesu skaits ir pieaudzis par 2,35%, savukārt ārvalstu tūristu skaits – par 6,28%. Kopējais Liepājas naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits 2017.gadā pieaudzis par 3,56% un sasniedza 139 890 naktis. Latvijas tūristi nakšņojuši par 2,01% vairāk nakšu kā gadu iepriekš, bet ārvalstu tūristi – par 6,3% nakšu vairāk. Taču jāpiebilst, ka Liepājā naktsmītņu sektorā ir ļoti liels apartamentu īpatsvars, no kuriem netiek ievākti statistikas dati. Līdz ar to reālais nakšņotāju skaits ir stipri lielāks.

Augstākais naktsmītņu noslogojums Liepājā bijis jūlijā un augustā, kad vidēji pilsētā bija aizpildītas attiecīgi 75,08% un 67,94% gultasvietas, bet lielajās viesnīcās pat 82,95% un 77,54%. Gada vidējais Liepājas naktsmītņu noslogojums 2017.gadā bija 36,43%, kas ir par 1,4 procentu punktiem augstāks kā 2016.gadā. Salīdzinājumam Latvijā vidējais gultasvietu noslogojums bija 40,7%, bet galvaspilsētā Rīgā – 46,3%. Vidējais uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs bija 1,62 naktis.

Analizējot CSP datus pa ceturkšņiem, redzams, ka visos periodos, izņemot 3.ceturksni, vietējo tūristu no citiem Latvijas novadiem Liepājas viesnīcās bijis vairāk, savukārt nakšņojušo ārzemju tūristu skaits ir pieaudzis visos ceturkšņos. Acīmredzot, sliktie laika apstākļi vasarā ir nospēlējuši lielu lomu vietējo tūristu brīvdienu plānošanā.

Latvijas tūristu uzturēšanās ilgums ir nedaudz palielinājies gada pirmajā un ceturtajā ceturksnī, savukārt ārvalstu tūristu uzturēšanās ilgums ir pieaudzis gada otrajā un trešajā ceturksnī. Vietējie tūristi pagājušajā gadā Liepājā ir nakšņojuši vidēji 1,43 naktis, bet ārvalstu tūristi – 1,82 naktis.

Nemainīgi Liepājā nakšņojušo valstu pārstāvju TOP galvgalī pagājušajā gadā bija Lietuva (10,4% no visiem nakšņotājiem, pieaugums salīdzinājumā ar 2016.gadu +0,2%), Vācija (4,2%, +31,6%), Krievija (3,8%, +24%) un Igaunija (2,2%, -3,7%), kam sekoja Somija, Baltkrievija, Lielbritānija, Dānija un Polija. Kopumā 2017.gadā Liepājā nakšņojuši viesi no 71 pasaules valsts.

Pēc Liepājas lidostas datiem pagājušajā gadā (lidojumi tika atjaunoti maija vidū) Liepājas lidostā apkalpoti 5 799 pasažieri. Visvairāk viesu Liepājā savienojošajos reisos ielidojuši no un devušies uz Zviedriju, Krieviju, Lielbritāniju, Dāniju un Vāciju.

Pēc Liepājas jahtu ostas datiem 2017.gadā Liepājas ostā uzņemtas 325 jahtas, kas ir mazliet mazāk kā gadu iepriekš. Visbiežāk ieradušās jahtas no Vācijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Zviedrijas.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā 2017. gadā klātienē apkalpoti 21 570 apmeklētāji, kas ir par 9% vairāk kā 2016. gadā. Latvijas tūristu skaits saglabājies bez izmaiņām un sastāda 19,2% no kopējā apmeklētāju skaita. Ārvalstu tūristu skaits LRTIB ir pieaudzis par 11,1%.

Kā jau ierasts, arī pērn visvairāk apmeklētāju LRTIB iegriezušies vasarā. Gada darbīgākie mēneši bijuši jūlijs un augusts, kad apkalpoti 46,5% no kopējā visa gada apmeklētāju skaita.

Ja 2017.gada pirmais pusgads vietējā tūrisma sektorā raksturojams ar augšupejošu tendenci, tad rudens periodā Latvijas tūristu skaits LRTIB samazinājās par 25%, salīdzinājumā ar 2016.gadu, kas varētu būt skaidrojams ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Kopējais LRTIB apkalpoto ārvalstu tūristu skaits 2017.gadā bija 10 531. Visbiežāk pēc informācijas iegriezušies tūristi no Lietuvas (39,6% no kopējā ārzemju tūristu skaita; pieaugums, salīdzinājumā ar 2016. gadu, +18,6%), Vācijas (19,2%; +23,3%) un Krievijas (6,6%; +0,7%). 2017. gadā populārāko valstu topā atrodamas arī tādas valstis, kā Polija, Francija, Somija, Igaunija, Baltkrievija un Lielbritānija. No katras no minētajām valstīm LRTIB bija iegriezušies vismaz 200 apmeklētāju. Kopumā 2017. gadā Liepājā viesojušies tūristi no 72 pasaules valstīm (2016.gadā – 66 valstīm). Kā eksotiskākās varētu minēt Panamu, Bolīviju, Fēru salas, Melnkalni, Gambiju, Hondurasu, Togo un citas.

2017. gadā LRTIB tika pieteiktas 154 ekskursijas pilsētas iepazīšanai kopā ar gidiem. Ekskursijās piedalījušies 3554 Liepājas viesi, no kuriem mazliet vairāk par pusi bijuši ekskursanti no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Liepāju gidu vadītās ekskursijās iepazinuši tūristi no 21 pasaules valsts, taču visbiežāk gidu stāstījumu noklausījušies viesi no Lietuvas, Vācijas un Somijas.

Par 4,4% pieaudzis dalībnieku skaits ekskursijās „Tiksimies Rožu laukumā!”, kas jūnijā, jūlijā un augustā tika piedāvāta ik dienas. No Rožu laukuma gida pavadībā ekskursijā devās 335 interesenti.

Liepājas apskates objektos, kuros veic uzskaiti, 2017.gadā vērojams gan apmeklētāju kāpums, gan kritums salīdzinājumā ar 2016.gadu. Veiksmīgāks gads bijis koncertzālei “Lielais dzintars”, Liepājas leļļu teātrim, Amatnieku namam un Karostas cietumam.

LRTIB apkopo tūrisma statistikas datus arī par Liepājas apkārtnes novadiem – Rucavas, Nīcas, Pāvilostas, Grobiņas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Aizputes un Skrundas novadu.

Pēc CSP datiem Liepājas apkārtnes novados 2017.gadā nakšņojuši 21 706 tūristi, kas ir par 3,16% vairāk kā 2016.gadā, taču šie rādītāji ir vērtējami neviennozīmīgi, jo dati apkopoti no ļoti neliela skaita naktsmītnēm, turklāt katrā periodā tie ir dažāda skaita, līdz ar to nav salīdzināmi.

Liepājas apkārtnes tūrisma informācijas centros (TIC) pērn apkalpoti 27 260 apmeklētāji, kas ir par 7,44% mazāk nekā 2016. gadā, taču, tā kā apkopošanas metodika apskatītajos periodos nav bijusi vienāda, nav iespējams analizēt izmaiņas atsevišķos sektoros. Apmeklētāju skaits audzis Rucavas, Grobiņas, Embūtes TIC un Cīravas tūrisma informācijas punktā. Liepājas apkārtnes TIC visbiežāk palīdzību meklējuši viesi no Lietuvas, Vācijas, Krievijas, Polijas, Šveices, Francijas un Igaunijas.

Gandrīz visos Liepājas apkārtnes populārākajos apskates objektos vērojams apmeklētāju skaita pieaugums. Apmeklētāko vietu galvgalī atrodami Kalvenes Zoo "Cīruļi”, atpūtas komplekss “Jura staļļi”, Kuršu vikingu apmetne, Aizputes novadpētniecības muzejs un Akmeņraga bāka.