Liepājā pieaugušie var pieteikties mācībām 87 programmās

Atslēgvārdi valsts izglītības attīstības aģentūra | pieaugušo izglītība

Visā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Liepājā var pieteikties mācībām 87 izglītības programmās septiņās izglītības iestādēs. Strādājošie vecumā no 25 gadiem pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē līdz 28. jūnijam, informē VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Keiča.

Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt kādu no vairāk nekā 800 dažāda garuma un satura izglītības programmām, kas pieejamas 46 Latvijas pilsētās un novados. Liepājā piedāvāto mācību klāsts audzis no 54 izglītības programmām trešajā pieteikšanās kārtā uz 87 mācību programmām šajā kārtā. Mācības četrās izglītības programmās pieejamas arī Aizputes novadā.

Visā Latvijā, kā arī Liepājā pirmoreiz var pieteikties mācībām mūžizglītības kompetencēs, kas palīdz iegūt dzīves garumā noderīgas prasmes, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū. Liepājā šīs kompetences var apgūt kādā no 39 izglītības programmām, kuru klāstā ir tādas mācības kā komandas darba vadīšanas ABC, dizaina domāšana uzņēmējiem, profesionālā angļu valoda mehāniķiem, produkta veidošana un pārdošana, ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā un citas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās 48 izglītības programmas Liepājā pieejamas deviņās dažādās tautsaimniecības nozarēs. To vidū ir arī 11 programmas, kurās var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju, piemēram, kļūt par tūrisma pakalpojumu konsultantu, apdares darbu strādnieku, elektromontieri, rokas lokmetinātāju, loģistikas darbinieku, šūšanas iekārtu operatoru, noliktavas darbinieku.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi. Liepājas pilsētas un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācībām arī citās Latvijas vietās.

Liepājā mācības šajā kārtā piedāvā septiņas izglītības iestādes un organizācijas. To vidū ir Liepājas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas Valsts tehnikums, profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy", mācību centrs "BUTS", "MC Alfa - mācību centrs", profesionālo studiju skola "Citadele".

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem mācības ir bez maksas, savukārt pārējiem strādājošajiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var finansēt arī darba devējs. Mācību maksa ir atkarīga no izglītības programmu veida un ilguma. Tie ir vidēji 36 eiro īsākajās izglītības programmās, kā arī vairāki simti eiro garākajās programmās, kurās var iegūt profesiju.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo. No Liepājas pilsētas, kā arī Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem projektā līdz šim iesaistījušies 790 strādājošo, no kuriem 82% mācības jau ir pabeiguši. 29% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas apliecina pilsētas un novadu iedzīvotāju gatavību mācīties mūža garumā.