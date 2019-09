Atslēgvārdi id karte | pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Šonedēļ Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sākusi izsniegt jauna parauga personas apliecības (ID kartes). Vakar tās saņēma PMLP Liepājas nodaļa. Lai arī iepriekš interese par jauno dokumentu bijusi liela, pagaidām daudzi to iegūt nesteidz.

"Cilvēku pieplūdums šobrīd nav jūtams," apliecināja PMLP Liepājas nodaļas vadītāja Vija Vilmane.

Dzīvajā rindā vakar pirms pusdienas laika pārvaldē gaidīja vairāki cilvēki. V. Vilmane skaidro: lai izvairītos no neērtībām iedzīvotāji var iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, lai pieteiktu pases vai personas apliecības noformēšanu. Pierakstīties var gan telefoniski, gan klātienē, gan arī, interneta vietnē "www.latvija" (tur gan par dokumenta noformēšanu jāraksta uzreiz).

Jaunā parauga dokumentam ir divreiz garāks derīguma termiņš, jauni un inovatīvi drošības elementi, neierobežots e-parakstu skaits, kā arī krāsains ID kartes turētāja foto. Dokumentā ir iestrādāts caurskates logs ar personalizētu kartes turētāja sejas attēlu, informē PMLP.

Mainītas arī vairākas valsts nodevas par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, četras no tām samazinātas, savukārt divas – palielinātas. Mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem - bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem un personām ar invaliditāti valsts nodeva samazināta no 7,11 eiro uz 5 eiro. Savukārt palielināta nodeva personām bez atvieglojumiem (no 14,23 eiro uz 15 eiro), kā arī atsevišķām iedzīvotāju grupām un pakalpojumu veidiem.

Dokumentu izsniegšana pieejama jebkurā no PMLP nodaļām un Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.