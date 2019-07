Liepājas 8. vidusskolā būs jaunas mācību programmas

Atslēgvārdi 8.vidusskola | izglītība | mācību programma

Liepājas 8. vidusskolā no jaunā mācību gada būs vairākas jaunas mācību programmas – vakarskolas klātienes, neklātienes un tālmācības programmas, sākot no 7. klases un pamatizglītības profesionālās ievirzes programma ar mācību priekšmetu “Jūras zinības”, sākot no 5. klases, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Skolas vadība kopā ar Izglītības pārvaldi bija aicinājusi uz sapulci 5. un 6. klašu audzēkņu vecākus, lai iepazīstinātu ar jauno programmu “Jūras zinības” un tās piedāvātajām iespējām. Sapulcē piedalījās arī Jūrniecības koledžas pedagogi, kuri ar skolēniem strādās.

Jau no šī mācību gada skolēni, kuri vēlas, var pieteikties uz šo programmu, papildus valsts pamata izglītības programmai apgūstot papildus teorētiskās un praktiskās zināšanas jūrniecībā. Vecāku iesniegums par bērna vēlmi mācīties šajā programmā līdz 1. augustam jāiesniedz skolas kancelejā. Atkarībā no interesentu skaita tiks veidota vai nu atsevišķa klase vai mācību grupas.

Mācību priekšmeta mērķis ir rosināt izglītojamo interesi par jūras zinībām, par profesijām, kas saistītas ar jūru un to daudzveidību. Izglītojamie varēs pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju izglītības turpināšanai un karjeras veidošanai jūrniecībā. Liepājas 8. vidusskola ir pirmā skola Latvijā, kurā skolēniem ir iespēja apgūt šādu profesionālās ievirzes programmu saistībā ar jūrniecību.

Skolēni, sākot no 5. līdz 9. klasei, apgūs vairākas tēmas jeb mācību moduļus: “Jūras ceļu ģeogrāfija un atklājumu vēsture”, “Kuģu uzbūve un maketēšana”, “Kuģošanas pamati”, “Izdzīvošana uz jūras un burāšana”. Beidzot 9.klasi, būs apgūtas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas atpūtas kuģa jeb motorjahtas vadītāja apliecības iegūšanai. “Jūras zinību” programmā būs vairāk sporta nodarbības, ieskaitot nodarbību peldbaseinā vienu reizi nedēļā. Nodarbības “Jūras zinībās” notiks ārpus ierastās skolas vides – Jūrniecības koledžā, ostā vai ostas akvatorijā. Skolēnus uz nodarbībām nogādās ar skolas transportu.

Šā gada 21. martā ar Liepājas Domes lēmumu tika nolemts likvidēt Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu, un tās īstenotās programmas pārcelt uz Liepājas 8. vidusskolu. Liepājas 8. vidusskolā tiek gaidīti gan esošie vakarskolas audzēkņi, gan notiek jaunu audzēkņu uzņemšana klātienē un tālmācībā.

2019./2020.gadā sākumskolas skolēniem tiks piedāvātas nodarbības Liepājas zinātnes un inovāciju centrā (ZIIC): STEM talantu akadēmija, vides pētnieku klubs un robotikas pulciņš. Skolēni vidusskolā var arī padziļināti apgūt angļu valodu un matemātiku, mācīties vācu valodu kā trešo svešvalodu, saņemt individuālu atbalstu mācībās projekta “Pumpurs” ietvaros.