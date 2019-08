Liepājas autoostu uzpoš pēc preses jautājumiem

Atslēgvārdi liepājas autoosta | komunālā pārvalde | lap

Sašķiebtas ceļa zīmes un barjeras, izcilāts granīta akmeņu bruģis, netīri virsgaismas logi, bēdīga izskata apstādījumi un strūklaka, kas nedarbojas, – tāda pagājušajā nedēļā izskatījās Liepājas autoosta, kas rekonstruēta gluži nesen, 2011.gadā.

Jautājumus par stacijas laukuma kopšanu "Kurzemes Vārds" uzdeva "Liepājas autobusu parkam" (LAP), tā meitasuzņēmumiem "Rumba Tours", "LAP serviss" un pilsētas Komunālajai pārvaldei. Kurš par ko atbild, nav tik vienkārši noskaidrot. Daļu teritorijas apsaimnieko LAP ar tā meitasfirmām, daļu – pašvaldība. Atbildes vēl nebija saņemtas, kad apsaimniekotāji jau bija ķērušies pie stabu iztaisnošanas un logu mazgāšanas. Gan LAP pārstāvji, gan Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls "Kurzemes Vārdam" sacīja paldies par jautājumiem. Katram apsaimniekotājam ir savi attaisnojumi, kāpēc kaut kas nav kārtībā, bet, spriežot pēc atbildēm, dažām lietām uzmanību īsti nebija pievērsis neviens. A. Štāls atbildēja daļēji rakstiski, daļēji – telefoniski.

Par autoostas peronu apsaimniekošanu atbild LAP meitasuzņēmums "Rumba Tours". Firmas direktors Juris Jenkēvics teica, ka nojumēm virsgaismas logus mazgājot divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. To virsma esot nevis no stikla, bet gan no cita caurspīdīga materiāla, kas ļoti viegli apaugot ar sūnām un citiem organismiem, "bet tos mēs tūlīt notīrīsim". Savukārt uzņēmums, kurš tīra autoostas LAP daļu, ir "LAP serviss", un šīs firmas direktors Valdis Avotiņš izteicās citādi: "Logus mazgājam vienu vai divas reizes gadā atkarībā no netīrības pakāpes. Šogad to plānojām darīt vasarā, kad ir labāki laika apstākļi, un atkarībā no tā, cik intensīva ir autoostas noslodze. Paldies, ka pievēršat uzmanību, šodien jau to paveiksim."

Vairākās vietās laukumā izcilāts granīta akmenīšu bruģis. Kas tam par iemeslu – izskaidrojuma nav. J. Jenkēvics sacīja: "Pats no sevis nekas neplīst. Izteikti huligāniskus gadījumus un demolēšanu neesam novērojuši." Taču par to bojātā bruģa daļu, kas atrodas LAP pārziņā, viņš teica: "Tuvākajās dienās saliksim, atradīsim apakšuzņēmumu, kas to dara." A. Štāls solīja, ka arī tajās vietās, kur par bruģi atbild Komunālā pārvalde, to salabo. Abu pušu pārstāvji arī apgalvoja, ka pārbaudīs soliņus un tos, kuriem dēlīši izcilāti vai atrauti, salabos.

