Liepājas bāku veidos par tūrisma objektu

Šodien, 19.jūnijā, medijiem bija iespēja apmeklēt Liepājas bāku, izpētīt tās stāvokli un uzzināt par plāniem attiecībā uz šo mūsu pilsētai tik svarīgo būvi. Būtiskākais jaunums: sāksies bākas rekonstrukcija, pēc kā būve tika atvērta tūristu apskatei.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes rīkotajā iepirkumā par Liepājas bākas atjaunošanu pieteicās trīs uzņēmumi. Iepirkumā par bākas atjaunošanu uzvarēja SIA “Falkors Building Industry”, ar ko parakstīts līgums, šodien pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš.

SIA “Falkors Building Industry” veiks būvniecības pirmo kārtu jeb navigācijas orientiera ārpuses atjaunošanu. Šo būvdarbu kopējā līgumcena ir 72,5 tūkstoši eiro bez PVN.

Kā portālam pastāstīja uzņēmuma pārstāvis, vispirms bāka no ārpuses tiks attīrīta ar smilšu strūklu, tādējādi atbrīvojot no vecās krāsas, kas laikapstākļu ietekmē lobās nost. Tad Bāka no jauna tiks krāsota, saglabājot sarkanbalto krāsojumu. Tam izmantos īpašas noturības krāsu, kam neskādēs jūras vējš un sāļais gaiss.