Liepājas cietumu piedāvā uzcelt par 113,6 līdz 137 miljoniem eiro

Atslēgvārdi liepājas cietums | būvniecība | tna

VAS "Tiesu namu aģentūra" (TNA) atkārtoti izsludinātajā konkursā par jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību piedāvājumus iesnieguši kopumā trīs būvuzņēmumi, kas darbus piedāvā veikt par 113,6 līdz 137 miljoniem eiro.

Lētākais konkursā iesniegtais piedāvājums ir līdzīgs kā 2017.gadā, kad projektu dārdzības dēļ tika nolemts vēl nesākt īstenot, tikmēr vienīgā uzņēmuma, kas piedalījās gan vecajā, gan atkārtotājā konkursā, piedāvājums ir piedzīvojis sadārdzinājumu par aptuveni 13 miljoniem eiro.

TNA pārstāvis Agris Balodis ziņu aģentūrai pastāstīja, ka pieteikumus iesnieguši divi Latvijas būvuzņēmumi - SIA "Abora" un AS "UPB", kā arī Igaunijas būvuzņēmējs AS "Merko Ehitus Eesti". Vislētāko piedāvājumu iesniegusi SIA "Abora", kas piedāvā darbus veikt par 113 597 002 eiro. Otrs lētākais ir AS "UPB" piedāvājums - 127 197 373 eiro, savukārt pats dārgākais ir Igaunijas būvuzņēmuma AS "Merko Ehitus Eesti" piedāvājums - 137 374 775 eiro. Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

2017.gadā izsludinātajā Liepājas cietuma būvniecības starptautiskajā iepirkumā pieteikumus iesniedza divas Latvijas kompānijas - "Re&Re" un "UPB". Toreiz "UPB" darbus piedāvāja veikt par kopumā 114 miljoniem eiro plus PVN, savukārt "Re&Re" - par 123,4 miljoniem eiro. Toreiz tika nolemts cietuma būvniecību pagaidām nesākt, jo cietuma projekta iecere bija piedzīvojusi būtisku sadārdzinājumu un valstij nepieciešamās summas nebija.

Balodis pastāstīja, ka vienā iepirkumā tikusi apvienota izmaiņu veikšana būvprojektā, autoruzraudzība un būvniecība. Tas esot darīts, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un "nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par projekta būvniecības realizēšanu".

Liepājas cietums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir klasificēts kā valsts noslēpumu saturošs būvprojekts, tādēļ papildus pieredzei un finanšu rādītājiem kā viena no prasībām pretendentiem tika izvirzīts industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina kompānijas uzņēmējdarbības prakses caurspīdīgumu un konfidenciālas informācijas glabāšanas drošumu.

Aizvadītā gada 21.decembrī konkursā par jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvuzraudzību tika saņemts piedāvājums no personu grupas "P.M.G, L4", kuru veido SIA "P.M.G." un SIA "L4". Šī uzņēmuma piedāvājums paredz objekta būvuzraudzību nodrošināt par kopumā 2 156 970 eiro bez PVN.

Pretendentu piedāvājumus sāks vērtēt iepirkumu komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no TNA, Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī pieaicinātie eksperti no zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" un Latvijas Būvinženieru savienības.

Iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkumu uzvarētājiem TNA iesniegs Tieslietu ministrijai, kas atbilstoši valdības uzdevumam sagatavos ziņojumu Ministru kabinetam. Ja tiks saņemts valdības atbalsts nepieciešamā finansējuma piešķiršanai, plānots noslēgt līgumus ar iepirkumu uzvarētājiem, kas darbu pie projekta būvniecības sāktu 2020.gadā, bet pabeigtu līdz 2023.gada 31.martam. Tādējādi Liepājas cietums būtu pirmā ieslodzījuma vieta, kas no jauna uzbūvēta Latvijā pēc neatkarības atgūšanas.

Šāda mēroga būvprojekta īstenošana, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru, ļaus nodrošināt efektīvāku soda izpildi - sekmīgu ieslodzīto resocializāciju, lai veicinātu notiesāto personu atgriešanos sabiedrībā, tādējādi mazinot atkārtota noziedzīga nodarījuma veikšanu, skaidroja Balodis.

Kā apgalvo TNA, jaunā Liepājas cietuma būvprojekts paredz vairākus inovatīvus tehniskos risinājumus, kas līdz šim nav bijuši pieejami Latvijas cietumu infrastruktūrā, bet jau ir objektīvi pamatotas prasības, plānojot investīcijas jaunu cietumu izbūvē citur Eiropā. Dažādi tehniskie risinājumi veicina gan personāla drošību, gan ieslodzīto savstarpējo drošību. Piemēram, kamerās tiks ievietots īpaši triecienizturīgs inventārs. Mūsdienu prasībām atbilstošas infrastruktūras izveide palīdzēs ne vien plānot lietderīgu personāla resursu izmantošanu, bet arī sargposteņu izvietojumu un dzīvojamo nodaļu izvietojumu.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, kopējais apbūves laukums - 64 053,7 kvadrātmetri, kopējā telpu platība - 51 092 kvadrātmetri.

Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā tika izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī darbinieku drošība, klāstīja Balodis. Cietumu kompleksā ietilps ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā ir piedomāts pie ieslodzīto resocializācijas un nodarbinātības iespējām, paredzēts plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī izglītības centrs ieslodzīto apmācībām, piebilda TNA pārstāvis.