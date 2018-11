“Liepājas enerģija” noslēdz siltumtīklu rekonstrukcijas darbus

Atslēgvārdi liepājas enerģija | siltumtīkli | siltumtīklu rekonstrukcija

Šajā nedēļā SIA “Liepājas enerģija” speciālisti, līdz ar pieslēguma izbūvi šā gada 53. jaunajam objektam, pilnībā noslēdza 2018. gada plānotos pilsētas siltumtīklu rekonstrukcijas darbus. Kopumā aizvadītajos pavasara, vasaras un rudens mēnešos rekonstruēti siltumtīkli 3,1 kilometru garumā un, pieslēdzot jaunus objektus centralizētajai siltumapgādes sistēmai, izbūvēti 1,4 kilometri siltumtīklu, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

Pilnveidojot pilsētas siltumapgādes infrastruktūru un paaugstinot tās drošību, nelieli siltumtīklu posmi tika rekonstruēti dažādos pilsētas rajonos, bet vērienīgākais rekonstrukciju projekts aizvadītajā vasarā realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansējumu.

Projekta rekonstrukcijas laikā ar kopējo garumu 1,5 kilometri siltumtīkli tika modernizēti četros objektos – Ugāles ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai, posmā no Vecās ostmalas 40 līdz Vecajai ostmalai 47, posmā no Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57 un posmā no Baznīcas ielas 20 pa Stendera ielu līdz A. Pumpura ielai 10. Rekonstrukcijas galvenie ieguvumi ir augstāka siltumapgādes infrastruktūras drošība un mazāki siltuma zudumi siltumtīklos – plānotais siltuma zudumu samazinājums ir aptuveni 1340 MWh/gadā.

Noslēdzot visus šā gada maģistrālo, sadales un iekškvartālu siltumtīklu rekonstrukcijas darbus, Liepājas siltumapgādes infrastruktūrā atlikuši vien aptuveni 3% nerekonstruētu siltumtrašu. Tās plānots modernizēt līdz 2020. gadam.

Arī šajā gadā “Liepājas enerģija” turpināja centralizētajai siltumapgādei pievienot jaunus objektus – kopskaitā šogad tie bijuši 53, galvenokārt privātmājas un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Iedzīvotājiem un komersantiem, kuri nākotnē plāno arī savā ēkā izmantot centralizētās siltumapgādes pakalpojumu, “Liepājas enerģija” atgādina, ka jauna pieslēguma izstrādes un izbūves process ir laikietilpīgs, turklāt izbūves darbus iespējams veikt tikai gada siltajos mēnešos, kad apkures pakalpojums netiek izmantots, līdz ar to jauna objekta pieslēgums jāpiesaka savlaicīgi.