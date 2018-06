Atslēgvārdi liepājas enerģija | siltumtrases | rekonstrukcija

SIA “Liepājas enerģija” uzsākusi šīs vasaras vērienīgāko siltumtīklu rekonstrukcijas projektu, modernizējot siltumtrases četros posmos – Ugāles ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai, posmā no Vecās ostmalas 40 līdz Vecajai ostmalai 47, posmā no Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57 un posmā no Baznīcas ielas 20 pa Stendera ielu līdz A. Pumpura ielai 10. Šobrīd darbi uzsākti Baznīcas ielas posmā, un laikā no 2. jūlija līdz 8. jūlijam siltumenerģijas pakalpojums nebūs pieejams klientiem, kuru mājokļi atrodas rekonstrukcijas darbu norises apkārtnē portālu informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

Rekonstrukcijas laikā 635 metru garumātehniski nokalpojušie siltumtīkli tiks atjaunoti, izmantojot modernus un augstvērtīgus materiālus, kas garantēs siltumtīklu efektīvas kalpošans ilgumu pat līdz 30 gadiem.Rekonstrukcijas galvenie ieguvumi ir augstāka siltumapgādes infrastruktūras drošība un mazāki siltuma zudumi siltumtīklos.Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ar mērķi veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Rekonstrukcijas darbus Baznīcas ielas posmā nodrošina “Liepājas enerģijas” sadarbības partneris SIA “Grobiņas SPMK”. Laikā no 2.jūlija līdz 8. jūlijam plānots siltumapgādes pakalpojuma – apkures un karstā ūdens – pārtraukums sekojošās ēkās: Apšu ielā 3a, 6; Bāriņu ielā 15, 16, 25, 27, 32a, 35a; Baznīcas ielā 20, 20a, 23; Dārza ielā 1, 3, 5/7, 4/8, 9; Dorupes ielā 34; Eduarda Veidenbauma ielā 32; Ganību ielā 36/48, 63/67, 69/71, 73/75, 77/79, 81/83; Franču ielā 4/8, 9; Kungu ielā 24, 29a, 30/34, 31/33; papildu informācija šeit.“Liepājas enerģija” aicina iedzīvotājus ar izpratni uztvert rekonstrukcijas laikā radītās neērtības, apzinoties, ka apkures sezonas laikā tiks nodrošināts nepārtraukts un kvalitatīvs pakalpojums.

Saistībā ar rekonstrukcijas darbiemplānoti arī satiksmes kustības ierobežojumi– līdz 2. jūlijam būs slēgta satiksme Baznīcas ielā, posmā no Skolas ielas līdz Bāriņu ielai. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, lai apbrauktu slēgto ielas posmu. Par turpmākajiem satiksmes ierobežojumiem šajā posmā “Liepājas enerģija” informēs atsevišķi.

Vasaras laikā tiks uzsākti un līdz apkures sezonas sākumam noritēs arī pārējo trīs siltumtīklu rekonstrukcijas projekta posmu – Ugāles ielas, Vecās ostmalas un Krūmu ielas – atjaunošanas darbi.