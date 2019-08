Liepājas Jahtu ostā līdz augustam apkalpotas 285 jahtas

Atslēgvārdi liepājas jahtu osta | osta | jahtas | tūrisms

Liepājas Jahtu ostā šogad aktīva sezona – kopumā no aprīļa līdz augustam apkalpotas 285 jahtas, kas ir par 14 jahtām vairāk nekā pagājušajā gadā tādā pat laika periodā, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas Jahtu ostas vadītājs Kārlis Kints uzsver, ka vēl aktīvs būs augusta mēnesis, bet kā rāda pieredze septembrī jahtu skaits samazinās.

Šogad īpaši dominē jahtas no Vācijas, Polijas, Lietuvas, bet vasaras vidū parādās vairāk jahtu no Skandināvijas valstīm – Zviedrijas un Somijas. "Burāšanas sezona sākas aprīlī, jūnijs un jūlijs ir visaktīvākais laiks ceļošanai zem buras," atzīst K.Kints un norāda, ka viena no jahtu osta priekšrocībām ir tas, ka tā atrodas pilsētas centrā un ērti ar kājām var izstaigāt visu Vecliepāju. Tāpat jahtsmeņi bieži meklējot iespēju nokļūt Karostā.

2018.gada sezonā Liepāju apmeklēja 359 jahtas, kas bija par 30 vairāk nekā gadu iepriekš. "Mēs kopā ar visām jahtu ostām Igaunijā un Latvijā piedalāmies lielākajās izstādēs - Diseldorfa, Stokholmā un Helsinkos. Tas atmaksājas, jo redzam atdevi, kas rezultējas ar to, ka atkal kāda jahta vairāk iegriežas Liepājas ostā. Ļoti svarīgi ir iekļauties kopējā loģistikā, jo jahtsmeņi plānojot savus ceļojumus, izvēlas maršrutu - kurā ostā ienākt un uzkavēties kādu dienu. Liepāja ir interesanta un patīk ceļotājiem, kas bieži vien arī izmanto citus transporta līdzekļus, lai nokļūtu Rīgā, bet savu jahtu uz pāris dienām atstāj Liepājā – tā esot ērtāk un izdevīgāk, bet pēc tam atgriežas uz turpina ceļojumu uz Klaipēdu Lietuvā vai Sāremu Igaunijā," stāsta Liepājas Jahtu ostas vadītājs.

Īpaši interesanti esot parunāt ar cilvēkiem, kuri jau apmeklējuši Liepāju iepriekš. Viņiem ir kaut ko salīdzināt. "Tas notiek ļoti bieži. Un ļoti patīkami dzirdēt, ka acīmredzamas ir pārmaiņas, ka pilsēta kļūst skaistāka, sakoptāka. Iebraucēji to ļoti uzsver," atzīst K.Kints.

Jūnijā Liepājā ieradās 110 jahtas, bet jūlijā - 119 jahtas.