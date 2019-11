Liepājas pašvaldība dibinās "Digitālo inovāciju parku" sabiedrības digitālo prasmju pilnveidošanai

Atslēgvārdi liepājas pašvaldība | digitālo inovāciju parks | informācijas tehnoloģijas | biedrība

Liepājas pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem dibinās biedrību "Digitālo inovāciju parks" sabiedrības digitālo prasmju pilnveidošanai, šonedēļ Liepājas pilsētas domes sēdē nolēma deputāti.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde skaidroja, ka biedrības dibinātāju vidū ir arī AS "UPB", savukārt Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde par dalību biedrībā lems 20.novembrī.

Lēmuma anotācijā teikts, ka biedrība tiek dibināta, lai ne tikai komercdarbības pārstāvji, bet arī Liepājas pilsētas pašvaldība varētu pilnveidot sabiedrības digitālās prasmes, kā arī veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) nozares attīstību, sekmēt pilsētas tautsaimniecības izaugsmi un ilgtspēju.

"Apzinot esošo situāciju Liepājā un ņemot vērā Ekonomikas ministrijas prognozes, ir nepieciešams veicināt digitālo prasmju attīstību sabiedrībā kā arī kvalificētu speciālistu piesaisti IT nozares konkurētspējas paaugstināšanai un attīstībai. Pašvaldībai IT jomas attīstībā ir liela loma, lai tās administratīvajā teritorijā tiktu sekmēta inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošana. Tā ietver gan sabiedrības izglītošanu IT jautājumos, gan profesionāļu apmācību veicināšanu un ir jaunu uzņēmumu radīšanas un izaugsmes priekšnosacījums, meklējot iespējas digitālo prasmju paaugstināšanai un sekmējot uzņēmumu līdzdalību to finansēšanā," skaidrots lēmuma anotācijā.

Biedrībā plānots nodrošināt tehnisko un intelektuālo potenciālu, piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus, mentorus, pētniekus, kas veicinās zināšanu pārnesi inovāciju radīšanai. Biedrībā tiks ģenerētas un piedāvātas idejas, kas virza pētniecību un komerciālu pielietošanu.

Par biedru naudas līdzekļiem paredzēts nepieciešamības gadījumā iegādāties specifiskām vajadzībām atbilstošus datoru komplektus, programmatūru, biroja aprīkojumu un mēbeles, segt telpu nomu, kā arī nodrošināt apgrozāmos līdzekļus pirmajam darbības gadam, tajā skaitā, dažāda formāta informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšanai.

Plānots, ka biedrības klienti būs jaunieši, IT entuziasti, speciālisti, profesionāļi ar inovāciju potenciālu, IT jomas uzņēmumi un citi.

Liepājas domes deputāti nolēma piedalīties biedrības "Digitālo inovāciju parks" dibināšanā, veicot vienreizēju maksājumu 30 000 eiro apmērā no Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas budžeta līdzekļiem.

Deputāti pilnvaroja Liepājas izpilddirektora vietnieku īpašumu jautājumos Mārtiņu Tīdenu biedrības nodibināšanai nepieciešamo darbību veikšanai un Liepājas pilsētas pašvaldības interešu pārstāvībai biedrībā pēc tās nodibināšanas atbilstoši tiesību aktos un biedrības statūtos noteiktajam.