Liepājas pašvaldības vadība saņēmusi 3600 iedzīvotāju iesniegumu

Šogad Liepājas domes vadība un pašvaldības administrācijas amatpersonas saņēmušas 3600 iesniegumus un notikušas 566 iedzīvotāju pieņemšanas. Visbiežāk sniegtas juridiskas konsultācijas un iedzīvotāji lūguši piešķirt finansējumu dažādu projektu, kultūras un sporta pasākumu īstenošanai, portālam ziņoja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Iedzīvotājiem ir iespēja klātienē tikties ar domes amatpersonām, deputātiem un speciālistiem, iepriekš pierakstoties uz reizi nedēļā rīkoto pieņemšanu. Pie Liepājas domes priekšsēdētāja Ulda Seska (”Liepājas partija”) oficiālajā pieņemšanas laikā šogad ieradušies 37 iedzīvotāji, ar priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Ati Deksni (“Latvijas Reģionu apvienība”) šogad tikušies 28 iedzīvotāji un ar priekšsēdētāja vietnieku pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāru Ansiņu (“Liepājas partija”) - 27 iedzīvotāji.

No citiem deputātiem visaktīvāk iespēju tikties ar iedzīvotājiem izmantojis no "Saskaņas" ievēlētais deputāts Valērijs Agešins, kuram 2017. gadā klātienē bijušas 22 tikšanās ar liepājniekiem, no “Latvijas Reģionu apvienības” ievēlētais Jānis Vilnītis - 19 tikšanās un “Liepājas partijas” deputāts Vilnis Vitkovskis, kurš ar liepājniekiem klātienē deputātu pieņemšanā ticies 12 reizes. Tikpat aktīva bijusi arī jaunā sasaukuma deputāte Ludmila Rjazanova (“Saskaņa”), kura ar iedzīvotājiem tikusies 12 reizes, viņas partijas biedri - Helēna Geriloviča - septiņas un Pāvels Sereda - vienu reizi. No Latvijas Reģionu apvienības ievēlēties deputāti - Ģirts Kronbergs klātienē ticies desmit un Gints Ročāns - vienu reizi. “Liepājas partiju” pārstāvošais deputāts Helvijs Valcis ar iedzīvotājiem ticies deviņas reizes, bet viņa partijas biedrs Māris Verpakovskis - divas reizes.

Pie Lindas Matisones (“Latvijas Reģionu apvienība”) un “Liepājas partijas” deputāta Edvīna Strika gada laikā neviens iedzīvotājs uz oficiālo pieņemšanu nav pierakstījies.

Iepriekšējā sasaukuma domes deputāti, kas jaunajā sasaukumā netika pārvēlēti – Jurijs Hadarovičs (ievēlēts no “Saskaņas”) šogad paspēja tikties ar 17 iedzīvotājiem, viņa partijas biedri Naums Vorobeičiks – vienu reizi un Romans Miloslavskis sešas reizes. Tāpat katrs pa vienai reizei ar iedzīvotājiem tikās iepriekšējā sasaukuma domes deputāte Laila Atiķe (ievēlēta no “Reformu partijas”) un Māris Ceirulis (“Liepājas partija”).

2017. gadā Liepājas domes deputāti un pašvaldības administrācijas amatpersonas saņēmuši 3600 iesniegumus.

Iedzīvotāji arī aktīvi izmantojuši iespēju izteikt savus ierosinājumus un ziņot par sev būtisko telefoniski un sociālajos tīklos. Visbiežāk iedzīvotāji informējuši par dažādiem saimnieciskiem jautājumiem un dažādiem pilsētvides labiekārtošanas darbiem.

Oficiālās iedzīvotāju pieņemšanas tiek rīkotas reizi nedēļā. Informāciju par pieņemšanu laikiem ir atrodama Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, sadaļā "Apmeklētāju pieņemšanas centrs".

Tāpat iedzīvotāji ir aicināti izteikt savus ierosinājumus un ziņot par sev būtisko, rakstot uz oficiālo domes epastu: info@liepaja.lv, vai ierodoties klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Liepājas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbdienās no pulksten 8. 30 līdz 17 (pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18 un piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16).