Liepājā pazudušā zēna lietu raksturo dīvainības, nesakritības un vienaldzība, apritot nedēļai kopš zēna pazušanas, aģentūrai LETA atzina Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Uģis Āva.

Viņš pastāstīja, ka puika tiek meklēts visā Latvijā, tomēr pašlaik meklēšana koncentrējas Liepājā un tās apkārtnē. Policija speciāli izveidotajā e-pastā "puikaliepaja@iem.gov.lv" turpina saņemt videomateriālus, kas varētu būt saistīti ar pazudušo zēnu. Iedzīvotāju sniegtā informācija ir noderīga, un policija lūdz iedzīvotājus turpināt sniegt jebkādu pat vismazākās nozīmes informāciju, kas palīdzētu atrast zēnu un noskaidrot pazušanas apstākļus.

Meklēšana notiekot ar visdažādākajām metodēm. Ūdenslīdēji un bruņoto spēku helikopters tiek piesaistīti pēc vajadzības. Arī šodien virs Liepājas tiks izmantots helikopters. "Meklēšana koncentrējusies uz visu - ūdeni, sauszemi, ēku pagrabiem, jebkurām citām vietām," norādīja Āva.

Lai arī zēna pazušanas lietas izmeklēšanā policijai šobrīd ir divas galvenās versijas - ar viņu noticis nelaimes gadījums vai arī puika kļuvis par nozieguma upuri, Āva norādīja, ka ir vēl citas versijas, piemēram, puika ar sabiedrisko transportu varēja aizbraukt uz citu Latvijas vietu. "Baumu līmenī mums ir ļoti daudz informācijas, taču arī baumas tiek pārbaudītas, jo jāstrādā ar jebkādu informāciju. Lai arī pieļaujam, ka noticis visļaunākais, ceram, ka nekas viņam nav noticis," uzsvēra Āva.

"Šo lietu raksturo dīvainības, nesakritības un vienaldzība. Vienaldzību raksturo apstāklis, ka puika viens pats brīvi varēja pārvietoties sabiedriskajā transportā un pastaigāties pa ielām, bet neviens pieaugušais neliekas par to ne zinis. Tāpat vienaldzību raksturo zēna kaimiņi, kas publiski medijiem stāstījuši, ka bērna māte it kā situsi savus bērnus, tomēr policijai par to neziņoja. Jāsaprot, ka piecgadīgam bērnam nav pieaugušam cilvēkam raksturīgas loģikas un viņš pārvietojas haotiski," norādīja Āva.

Āva uzsvēra, ka pašlaik Liepājā ir vadošie policijas un armijas speciālisti, kas cauru diennakti nodarbojas ar zēna meklēšanu. Āva arī pateicas visiem brīvprātīgajiem, kas pēc policijas aicinājuma piedalījās zēna meklēšanā. "Paužu milzīgu pateicību par viņu ieguldīto darbu, jo šobrīd Liepājā nav neviens nepārbaudīts krūms vai kakts. Ļoti novērtējam, ka iedzīvotāji turpina palīdzēt, sniedzot informāciju policijai," uzsvēra Āva.

Izmeklēšanai ir informācija, ka zēns 1.jūlija rītā ap astoņiem Tosmarē iesēdās maršruta autobusā un aizbrauca Karostas virzienā. Bet pēc 20 minūtēm ar pilsētas maršruta mikroautobusu aizbrauca centra virzienā līdz Kuršu laukumam.

Izmeklēšanā oficiāli apstiprinātā informācija par pēdējo reizi, kad Ivans redzēts dzīvs ir sestdienā, 1.jūlijā, četros pēcpusdienā Spīdolas ielas rajonā, Liepājā. Ivans bija ģērbts zilā jakā ar galvā uzvilktu kapuci un baltu zīmējumu jakas priekšpusē. Kājās bijušas tumšas krāsas sporta bikses un basas kājas apautas sandalēs. Zem jakas iespējams sarkans krekliņš ar multeņu tēla Makvīna zīmējumu priekšpusē.

Kā ziņots, Valsts policijā 2.jūlijā saņemts iesniegums par to, ka 1.jūlijā ap plkst.8.30 no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, izgāja piecgadīgais Ivans Berladins.