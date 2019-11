Liepājas skolās meklē narkotikas

Atslēgvārdi valsts policija | kinologi | skolas | narkotikas | pārbaude

Valsts policija sadarbībā ar VID Muitas pārvaldes kinologu ar suni 21. novembrī veikusi pārbaudes vairākās izglītības iestādēs Liepājā, lai noskaidrotu, vai tajās netiek glabātas un lietotas narkotikas.

Par narkotisko vielu glabāšanu uzsākta viena administratīvā lietvedība un viena persona nogādāta ārstniecības iestādē ekspertīzes veikšanai uz aizdomu pamata par narkotisko vielu klātbūtni organismā, informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova

"Šādas pārbaudes ar mērķi atklāt, vai jaunieši izglītības iestādēs nelieto apreibinošās vielas, Valsts policijā nav jaunums, tas ir viens no profilaktiskiem pasākumiem. Pārbaudes ir bijušas iepriekš, un arī turpmāk likumsargi turpinās to darīt," teica M. Šeršņova. Valsts policijas pārstāve "Kurzemes Vārdam" neatklāja, kurā no mācību iestādēm konstatēts minētais pārkāpums.