Atslēgvārdi sabiedriskais transports | lst | maršruts

"Cilvēkam, kurš pilsētu tik labi nepazīst un regulāri neizmanto sabiedrisko transportu, pieturvietās nav iespējams iegūt informāciju par to, kā nokļūt tur, kur nepieciešams. Tas nav pieņemami," saka Evita, kurai brauciens tramvajā beidzies ar 30 eiro soda kvīti. Aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" atzīst, ka maršrutu karšu pieturās tiešām nav, taču uzsver, ka internetā ir plašas iespējas izpētīt, kā Liepājā lietot sabiedrisko transportu.

Sieviete no Līvāniem uz Liepāju pārcēlusies nesen, bet nepatīkamais starpgadījums, izmantojot sabiedrisko transportu, noticis pirms mēneša. "Zaļās birzs mikrorajonā iesēdos 9. maršruta autobusā, taču, tā kā man nebija pārliecības, vai tas mani aizvedīs uz nosprausto mērķi – mācību centru "BUTS" pie Liepājas Olimpiskā centra, no autobusa pārsēdos tramvajā, jo tas man šķita vienīgais saprotamais ceļš, kā varu nokļūt nepieciešamajā vietā. Biju nobraukusi jau divas pieturas, un brīdī, kad kompostrēju biļeti, tramvajā iekāpa kontrole – trīs darbinieces. Ievērojušas, ka tikko izspiedu talonu, uzreiz metās pie manis un teica – jāmaksā sods. Protams, biju neapmierināta, jo vēl mirkli pirms tam iepazinos ar sabiedriskā transporta noteikumiem. Kopā ar kontrolierēm aizbraucām līdz galapunktam, kur arī man izrakstīja soda kvīti 30 eiro apmērā," pastāsta Evita. Viņasprāt, kontrolieriem vajadzētu arī informēt, tāpat pakalpojuma sniedzējam būtu jānodrošina iespēja vienkāršā veidā turpat pieturvietā uzzināt, kā no vienas vietas nokļūt otrā. "Es nevienā no pieturām maršrutu kartes neredzēju, tāpēc jājautā, kā cilvēks, kurš pilsētu nepazīst, var nokļūt sev vēlamajā vietā. Es sajūtos kā ezītis miglā," sacīja Evita. Tāpat sieviete uzskata, ka nav pietiekamas informācijas par to, kādas biļetes var iegādāties. "Rīgā ir citādi – mēnešbiļete ir no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam, bet tagad uzzināju, ka Liepājā to ir iespējams iegādāties no jebkura datuma. Biju aizgājusi līdz "Liepājas sabiedriskā transporta" aģentūrai un runāju, šķiet, ar Kontroles dienesta vadītāju. Jautāju viņam, kur tad šo informāciju par transporta maršrutiem var atrast, – vīrietis atbildēt nespēja. Ja viņš to nevarēja, tad kā lai es to izdaru...," norāda Evita. Viņa domā, ka tik nesakārtota sabiedriskā transporta sistēma nepiestāv pilsētai, kas sevi attīsta par tūrisma centru. "Jā, internetā daudz ko var atrast, bet, ja nu es tikko esmu iebraukusi pilsētā un man nav datu pieslēguma telefonam, tad neesmu te gaidīta?" sieviete vaicā.

Aģentūras "Liepājas sabiedriskā transports" direktors Uldis Zupa par Evitas sūdzībām saka: "Es pieņemu kritiku par to, ka pieturvietās nav sabiedriskā transporta maršrutu kartes. Mēs pie tā strādājam, un jau līdz vasaras beigām tās pieturās izvietos. Tomēr negribas piekrist apgalvojumam, ka nav pilnīgi nekādas informācijas par autobusu un tramvaju kustību. Mūsu mājaslapā internetā ir iespēja pieslēgties gan "Google Maps" aplikācijai, gan paskatīties pilsētas sabiedriskā transporta kustību reālajā laikā. Tāpat mums var sekot feisbukā, kur visi maršruti ir redzami," pastāsta U. Zupa. Viņam ar Evitu bijusi elektroniska sarakste, kur viņš arī visas šīs iespējas norādījis. "Ja cilvēks ceļo vai ir pārcēlies uz citu pilsētu, tad būtu loģiski vietu vispirms izpētīt, proti, uz kurieni es došos, kā es tur nokļūšu utt.," uzskata U. Zupa. Viņam gan šajā gadījumā šķietot, ka cilvēks ir sagrēkojies un nu, izmantojot dažādas metodes, cenšas sevi attaisnot. "Neizkompostrēta biļete ir pārkāpums un par to pienākas sods. Citādi visi tagad teiks, ka kaut ko nav sapratuši un tādēļ talons palicis neizspiests," "Liepājas sabiedriskā transporta" direktors ir strikts.