Liepājnieki saviem jaundzimušajiem mazuļiem nereti izvēlas likt divus vārdus

Atslēgvārdi dzimtsarakstu nodaļa | laulības | jaundzimušie | mirušie | vārdi

Kā liecina Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā apkopotās ziņas par aizvadītajiem trīs (jūlijs, augusts, septembris) mēnešiem, visvairāk laulību notika jūlijā (88), augustā par trim mazāk (85). Septembrī salaulāto skaits nesasniedza pussimtu (49).

Nodaļas vadītāja Indra Štāle: “Augustā viena laulību ceremonija notika arī mājās un viena cietumā. Augusts vēl interesants ar to, ka astoņi Latvijas pilsoņi svinēja kāzas un kopdzīvi sāka ar septiņu citu valstu pilsoņiem, no kuriem divi bija no Ukrainas un pa vienam no Krievijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, Dānijas, Spānijas. Septembrī Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā savas attiecības likumīgi nostiprināja arī pāris, kurā abi laulātie ir pakistāņi.”

Liepājnieki saviem jaundzimušajiem mazuļiem diezgan aktīvi izvēlas divus vārdus. Jūlijā, augustā, septembrī kopā divi vārdi dzimšanas apliecībā ierakstīti 11 zēniem un 14 meitenēm.

Nosauksim dažus: Teodors Rojs, Dāvids Lado, Artūrs Aigars, Miķelis Ādams, Teodors Dainis, Gustavs Leo, Hugo Dominiks.

Meitenēm: Sabīne Džemma, Emma Hanna, Paula Noela, Agate Anna, Kerija Katrīna, Marija Kristela, Emma Asna, Letīcija Mia, Madara Marta u.c.