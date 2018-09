Likvidējot atvases, uzlabo satiksmes drošību

Pēdējo pāris nedēļu laikā Liepājā intensīvi norisinās darbs, likvidējot ielu malās saaugušo koku atvases, lai tās neaizsegtu ceļa zīmes un līdz ar to pārredzamību un tādējādi uzlabotu satiksmes drošību.

Šādu vietu, kur koku atvases aizsedz skatu un ceļa zīmes, mūsu pilsētā bija gana daudz. Piemēram, Ganību ielā, izbraucot no veikala “Supernetto” stāvlaukuma, Alejas ielā pirms krustojuma ar Jūrmalas ielu u.c.

Portāls pārliecinājās, ka ievērojams darbs jau paveikts. Piemēram, Alejas ielā abpus krustojumam ar Jūrmalas ielu atvases likvidētas un nu ceļa zīmes braucējiem jau pa gabalu labi saskatāmas.

“Atvašu un zaru apzāģēšana notiek kopš aprīļa un turpināsies līdz pat oktobra vidum,” skaidro Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls: “Tas ir viens no zaļo teritoriju kopšanas darbiem. Savukārt ziemas sezonā - no oktobra vidus līdz aprīļa vidum - notiek vainagu kopšana, lai koki nekļūtu bīstami, lai netraucētu satiksmi, lai uzlabotu to augšanas spējas.”