Portāls jau rakstīja par astoņus gadus veco Mārtiņu Arāju, kuram ir nepieciešama palīdzība ceļā uz izveseļošanos. Trīs gadu vecumā Mārtiņam tika atklāta Pertesa slimība, kas viņu piekala pie gultas, kā rezultātā puisēnam pirms gada nācās veikt operāciju Vācijā. Lai zēns atlabtu pavisam, pēc nedēļas viņam jāveic vēl pēdējā operācija – metāla stieņa un skrūvju izņemšana.

Mārtiņa mamma Zane ir cerības pilna, ka tiks savākti līdzekļi, lai Mārtiņš varētu staigāt. “Liels, liels paldies tiem labdariem, kas jau ir palīdzējuši ar savu ziedojumu! Mums tas nozīmē ļoti daudz! Katrs eiro silda mūsu sirsniņas, jo jūtam, ka neesam vieni šajā brīdī! Mārtiņa sejiņā ikreiz parādās dzīvīgs smaids, kad saņemam jaunumus par saziedoto naudiņu.”

Mārtiņš nu ir atgriezies mājās no ciemošanās laukos pie omas un morāli gatavojas operācijai, vasaras prieki un izklaides palikušas aiz muguras. “Ikdienā ir ļoti daudz jautājumu par to kas notiks, kā būs. Bet pats galvenais – Mārtiņš operāciju gaida, jo dzīvot spars viņā ir tik milzīgs, ka bailes no sāpēm paliek otrajā plānā! Viņš jau sapņo kā skries kopā ar draugiem, brauks ar riteni un spēlēs bumbu! Arī mēs vēlamies šo dzīves posmu noslēgt, lai par Mārtiņa slimību paliek tikai atmiņas – sāpīgas par to, ka dēlēnam jāizcieš sāpes, bet priecīgas par cilvēku palīdzību ceļā uz Mārtiņa kvalitatīvu dzīvi!”

Ja operācija netiks veikta laikā, Mārtiņa kauli sāks deformēties. “Jau maijā Mārtiņam sākās kāju tirpšana, kas norāda uz to, ka ar steigu nepieciešams veikt operāciju,” stāsta zēna mamma.

Lai Mārtiņam veiktu operāciju, vēl nepieciešami 6952,26 eiro. Biedrība "Palīdzēsim viens otram" šobrīd vāc nepieciešamos līdzekļus, tādēļ Mārtiņa ģimene aicina ziedot zēna ārstēšanai.

Biedrība "Palīdzēsim viens otram"

Reģistrācijas Nr. 40008260372

AS “Swedbank”

Konta nr. LV06HABA0551043090995 vai PayPal : palidzesim.viens.otram@gmail.com

Ar norādi: Mārtiņa operācijai