"Tāpēc jau mēs te esam un rādām. Nāciet, skatieties," smaidot teic uzņēmuma "Liepājas RAS" pārstāve Liene Jākobsone, stāstot un demonstrējot, kā lietas var izmantot otrreiz, ja pašam tam nav ideju. Sestdien Pētertirgū "Zaļo ideju Re!Strādes" noslēguma pasākumā bija pulcējušies videi draudzīga dzīvesveida piekritēji un praktizētāji. Varēja uzzināt visu par bezatkritumu dzīvesveidu, iespējām samazināt savu ietekmi uz vidi un pašiem aktīvi līdzdarboties, iesaistoties dažādās radošajās darbnīcās.

Pasākuma vieta – Pētertirgus – nebija izvēlēta nejauši. "Ir Miķeļdienas gadatirgus, un ceram uzrunāt arī tos, kas nav speciāli nākuši uz mūsu pasākumu," skaidroja L.Jākobsone. "Varbūt garāmejot kāds ienāks paskatīties, paklausīties un varbūt kaut ko aizliks aiz auss un mēģinās arī savā ikdienā ko pamainīt, lai darītu labāk, nekā to darījis līdz šim." Diena gan Liepājā atausa pelēka un lietaina. Tāpēc arī pasākuma pirmā stunda bijusi mierīgāka, bet, nokrišņiem mitējoties, arī apmeklētāju skaits pieaudzis. "Cilvēki nāk," priecājās Liene.

Vienkopus bija sapulcēti spēcīgākie un Latvijā zināmi videi draudzīga dzīvesveida piekritēji, praktizētāji un popularizētāji,

piemēram, biedrības "Zero Waste Latvija" un "Zaļā brīvība", Latvijas Zaļais punkts, bloga "Seek the Simple" autori Laura un Andis Arnicāni u.c. L.Jākobsone skaidroja, ka pasākuma mērķis ir izglītot un parādīt to, kā varam dzīvot videi draudzīgāk, – tā, lai aiz mums rastos pēc iespējas mazāk atkritumu. "Un tā ir ne tikai šķirošana," uzsvēra "Liepājas RAS" pārstāve. "Šeit ir vairāk stāsts par ilgspējīgu resursu izmantošanu un videi draudzīgu paradumu ieviešanu ikdienā."

Liene atklāja, ka pasākuma rīkotāji vēlas panākt, lai Liepājas reģionā vairs nebūtu nepieciešams rīkot Lielās talkas. "Ka mēs dzīvotu tik tīri, ka atkritumi vidē nemētātos, mežmalas būtu tīras. Mēs neradītu tik daudz, lai būtu vajadzīgas šīs Lielās talkas. Mēs vismaz mēģinām uz to tiekties."

Pasākums bija veidots tā, lai apmeklētāji gūtu gan teorētiskas zināšanas, klausoties lekcijas, prezentācijas, gan arī varētu praktiski darboties dažādās darbnīcās. "Efektīvāk mērķi var sasniegt tieši ar praktisko darbošanos. Tāpēc šī iesaistīšana mums bija ļoti svarīga.

Ja cilvēks pats iziet tam cauri, tas paliek atmiņā un arī izpratne ir ilgstošāka, nekā, ja tikai esi atnācis un no malas kaut ko paklausījies," pasākuma formāta izvēli skaidroja L.Jākobsone. Taču viss tiekot mācīts nepiespiestā formā, caur spēlēm, atrakcijām. Un darbnīcās izmantojot to, ko var pielietot otru reizi.

Uzskatāmi tas bija redzams auduma maisiņa darināšanā. Apvienības "Tapa" no Rīgas pārstāve Imelde Podiņa interesentiem piedāvāja izgatavot maisiņu sveramajiem produktiem no dažādiem audumiem. Liepājā dzīvojošā Ilze Zēbolde pat tika pie diviem. "Tirgū pēc tam iepirkšos, varēšu kaut ko ielikt iekšā," viņa priecājās. "Man mājās jau ir vairāki auduma maisiņi, nu būs vēl." Taču šodien tapušie būs īpaši, jo tos darinājusi viņa pati savām rokām. Tas aizņēmis desmit piecpadsmit minūtes. "Nē, nebiju šuvusi iepriekš. Tagad zināšu, kā tas darāms. Vienīgi man nav mājās šujmašīnas, bet, šķiet, ar rokām arī var un sanāks skaisti."

Ilze uz pasākumu nākusi ar konkrētu mērķi. Gribējusi dzirdēt, kā veidot kapsulas garderobi. Pie reizes sanācis gan maisiņus uzšūt, gan lūpu balzāmu uztaisīt. "Tik, cik varu," viņa atbild, jautāta, vai ir zaļā dzīvesveida piekritēja.

"Šobrīd ir tāds pagrieziena punkts, kad vairs nevaram dzīvot tā, kā dzīvojām līdz šim. Ļoti daudz gados jaunu cilvēku pievēršas zaļam dzīvesveidam, domā, ko pērk, tik daudz nepatērē.

Tāpēc arī es cenšos kaut kādas lietas no tā visa ieviest savā dzīvē."

Gluži kā Ilze, arī Sandra Balode no Aizputes bija ieradusies, lai noklausītos Lauras Arnicānes lekciju par to, kas ir kapsulas garderobe, kāpēc tā nepieciešama un kā to labāk veidot. "Es jau ļoti sen sekoju Laurai instagramā. Gribēju arī kādreiz tik uz viņas lekcijām. Vakar pirms gulētiešanas nejauši izlasīju, ka viņa šodien būs šeit. Pieņēmu spontānu lēmumu, ka man ir jābrauc," iemeslus atklāja Sandra, un priecājas, ka brauciens neesot bijis velts. "Bija ļoti, ļoti vērtīgi. Tagad zinu praktiskos trikus, instrumentus, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Ja nebūtu dzirdējusi šo lekciju, noteiktu pieļautu daudz kļūdu." Sandra bija nolēmusi arī L.Arnicānei personīgi pateikties par sniegto informāciju. "Vēl brīdi uzkavēšos, izstaigāšu tirgu un tad jau atpakaļ uz mājām."

Pētertirgū bija pasākuma "Zaļo ideju Re!Strāde" noslēgums. Jau pirms tam dažādas aktivitātes šomēnes norisa atkritumu poligonā "Ķīvītes", Grobiņas novadā, un Āboļošanas gadatirgū Aizputē. Jautāta, vai sabiedrība mācās no šāda veida kampaņām, J.Jākobsone atbildēja, ka viennozīmīgi un ar katru gadu situācija uzlabojoties. "Un ne tikai atkritumu šķirošanā, bet arī sadzīves priekšmetu otrreizējā izmantošanā. Cilvēki vairs necenšas visu uzreiz izmest ārā, bet gan daudz ko māk pārveidot, salabot."

"Zaļo ideju Re!Strādi" rīkoja biedrība "Dzīvo zaļāk!" ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.