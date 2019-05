Mācās no veselīgākās

Atslēgvārdi veselība | veselības veicināšana | vizīte

Piektdien Liepājā bija sapulcējušies gandrīz divi desmiti veselības veicinātāji – Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pārstāvji, lai iepazītos ar Liepājas pieredzi iedzīvotāju veselības veicināšanā. Vispirms veselības veicinātāji uz sanāksmi pulcējās pilsētas domē, taču jau pēc pusdienām devās izzināt saulaino pilsētu.

Bija ieradušies pārstāvji no dažādām, lielākām un mazākām Latvijas pašvaldībām – Jēkabpils, Priekules, Ventspils, Auces, Pāvilostas, Rīgas un citām. Vispirms klātesošos Liepājas pilsētas pašvaldības Vides, veselības un sabiedriskās līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova pastāstīja par to, kā veselības veicināšanas jomā strādā Liepāja, kas pagājušajā gadā saņēma Gada balvu kā veselību veicinošākā pašvaldība. Sanākušajiem bija jautājumi gan par to, kā tiek organizēti pakalpojumu iepirkumi, kā tiek īstenoti pasākumu plāni un kāda ir iedzīvotāju atsaucība. Tāpat E. Tolmačova demonstrēja vairākus videomateriālus, kas atspoguļo jau notikušos pasākumus.

Pēcāk Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane pastāstīja par jomām, kuru popularizēšanai šogad notiks informatīvās kampaņas. "Viena no kampaņām ir vērsta uz infekciju slimību profilaksi saņemot invazīvus skaistumkopšanas un veselības aprūpes pakalpojumus. Tas tāpēc, lai ierobežotu HIV infekcijas izplatību. Informēsim par to, kam jāpievērš uzmanība, veicot tetovēšanu, pīringu duršanu, manikīru un pedikīru. Otra kampaņa plānota par bērnu traumatismu, kas, kā zināms, vasarās mēdz tikai pieaugt. Tāpat veicināsim gripas vakcīnu lietošanu, sevišķi uzsverot grūtnieču un mazu bērnu vakcinācijas nepieciešamību. Tāpat arī informēsim par nepieciešamību meitenes vakcinēt pret cilvēka papilomas vīrusu, kas ir dzemdes kakla vēža izraisītājs," uzskaitīja A. Freimane.

Tāpat SPKC pārstāve iepazīstināja interesentus ar pētījuma metodi, kas palīdz novērtēt pilsētvides veselīgumu tās iedzīvotājiem. Jau drīzumā speciālistiem plānotas nodarbības šīs metodikas apgūšanā.

Pēcpusdienā veselības veicināšanas speciālisti devās izzināt pilsētu – apskatīja Zirgu salas un pludmales infrastruktūru, apskatīja daļu no veloceliņu tīkla, tāpat arī iepazinās ar tiem pilsētvides elementiem, kas ikdienu atvieglo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.