Madonas nelaime atgādina 15 gadus senu traģēdiju mūspusē

Ausma Kokareviča labi atceras to vietu, kur no ceļa bija nobraukusi Siliņu ģimenes mašīna. Dīķa šajā pusē, pie akas, auto nogrimis. Bojāgājušo piemiņai viņa vasarā uz akas uzliek trauku ar ziedošām puķēm. Bīstamais līkums Rīgas–Liepājas šosejas 166. kilometrā tagad ir aplikts ar margām, bet ātrums ierobežots līdz 70 kilometriem stundā.

Četri pasažieri spēka gados pirmdienas rītā gājuši bojā Madonas novadā, kad automašīna, kurā viņi atradās, bija nobraukusi no apledojuša ceļa, apgāzusies, ieslīdējusi dīķī un ielūzusi ledū, ziņo LETA un TV3. Šī nelaime atgādina kādu citu liepājniekiem neaizmirstamu traģēdiju.

Pirms piecpadsmit gadiem decembrī, tumšā svētdienas vakarā pie Vecpils pagasta "Smēdēm" no Liepājas šosejas bija noslīdējusi un ceļmalas seklajā dīķī iegāzusies mašīna, kurā atradās Siliņu ģimene – uzņēmējs, firmas "UPTK" līdzīpašnieks Valdis, viņa sieva Ligita un viņu abi bērni, jaunā baletdejotāja Linda un students Uldis. "Kurzemes Vārds" toreiz rakstīja, ka no ūdenī iegrimušās mašīnas laukā rēgojušies vien riteņi, dīķa dziļums bijis nedaudz vairāk par pusmetru. Neviens no ģimenes locekļiem nebija ticis ārā no auto, visi gāja bojā.

Mašīna toreiz bija kā pārslīdējusi pāri dīķim un nogrimusi tā otrajā pusē, blakus akai. Māju saimniece, arī kādreizējā liepājniece Ausma Kokareviča, dīķī nogrimušo Siliņu ģimeni atceroties, vasarās uz akas uzliek ziedošu puķu trauku. "Decembris kad nāk – nu ja, 19. decembrī tas notika –, tad man tas viss ir kā acu priekšā," viņa saka. "Ceļš toreiz bija diezgan paslidens, dīķis vēl nebija aizsalis. Naktī maza sniega kārtiņa uzsnigusi. Mašīna gāja iekšā dīķī pretim šķūnim," viņa rāda, "un pie akas nogrima."

Drīz pēc traģēdijas ceļmalu no dīķa norobežoja ar drošības margām. Pēc šosejas rekonstrukcijas barjeras atjaunoja. Šajā līkumā abos virzienos spēkā ir ātruma ierobežojums līdz 70 kilometriem stundā. Tagad šoseja ir palikusi drošāka – uzskata Ausma Kokareviča, kura traģēdijas vakaru nav aizmirsusi. Kopš 1997. gada viņa dzīvo "Smēdēs" un atceras, ka šajā laikā te bijušas vismaz piecas avārijas, kurās šajā līkumā mašīnas nobraukušas no ceļa. Pēc tam, kad uzliktas barjeras, vairs ne, tikai reiz kāds auto tās iebuktējis.

"Bet tagad tik tiešām vairs ne – tas ir liels no svara, ka tās barjeras ir," viņa saka. Pēc Liepājas šosejas rekonstrukcijas ceļmalā ir visai daudz barjeru izvietots. A. Kokareviča spriež, vēl pie Šukteru kalna tādas derētu. Arī tur līkumā, pašā ceļa malā ir mājas. "Brīžiem jau šoferi ir pārgalvīgi. Skatos, domāju – nu kur jūs dzenaties!"

