Šodien visā pasaulē norisinās kustības „Fridays for future” ("Piektdienas nākotnei") vides gājieni, kuru laikā aktīvisti aicina vietējās valdības un apkārtējos cilvēkus pievērst uzmanību klimata pārmaiņām un ar to saistītām sekām. Malā nepalika arī Liepāja, kur šajā gājienā piedalījās ap 25 cilvēkiem. Pārsvarā tie bija jaunieši, lai gan piedalījās arī daži vecāka gadagājuma cilvēki.

Gājiena dalībnieki bija parūpējušies par vizuālo noformējumu. „Vai ekonomikas cena ir mūsu planēta?”, „Gribam elpot, nevis smakt”, „Rīcība veido nākotni”, „Esi risinājums, nevis piesārņojums”, tie ir dažādi no uzrakstiem viņu plakātos. Apkārtējo uzmanība tika piesaistīta arī ar saukļiem – „Ko mēs gribām? Liepāju! Kad mēs to gribām? Tagad!” – tā izklausījās viens no saukļiem, ko regulāri atkārtoja klātesošie.

„Maini sevi, nevis klimatu,” rakstīts uz Edītes plakāta. „Katra cilvēka pirmais lielais solis ir ikdienas ieradumi,” uzskata viņa. „Atteikties no nevajadzīgām lietām un vairākas reizes padomāt, pirms kaut ko pirkt. Vai tev šī lieta tiešām ir vajadzīga? Šodien ir melnā piektdiena, pirmssvētku bums un daudz cilvēku uz to paķeras, jo tas visu laiku tiek akcentēts. Šajā dullumā cilvēki mēdz nopirkt to, ko viņiem nevajag.”

„Tīra Liepāja, tīra Latvija un tīra pasaule – tā ir mana motivācija piedalīties šajā pasākumā,” skaidro gājiena dalībniece Ieva. „Liepājā netrūkst ekoloģisko problēmu.

Svarīgākais, kas būtu jānovērš, ir putekļi un gaisa piesārņojums, kas nāk no ostas gan Kalpaka ielā, gan centrā. Vēl viens svarīgs aspekts ir koku ciršana. It īpaši mūsdienās, kad visiem skaidrs, ka koki ražo skābekli un samazina temperatūru vasarās, kad ir karsti. ”

Viņa uzskata, ka cilvēkiem vajadzētu aktīvāk paust savu viedokli vai pat neapmierinātību, ja tāda ir. „Iedzīvotājiem gan Liepājā, gan Latvijā vajadzētu vairāk sekot līdzi tam, kas notiek, līdzdarboties. Mums ir piemērs - šodien cilvēki iznāk ielās, viņi izsaka savu sāpi, to kas viņiem patiešām uztrauc. Bet ir tādi, kuri nemaz nezina par tiem putekļiem. Viņi vienkārši tos ieelpo un tad nonāk onkoloģiskā nodaļā un pat nesaprot iemeslu.”

Pasākumā piedalījās arī vairāki pilsētas viesi. „Pats neesmu no Liepājas, bet šobrīd dzīvoju šeit, jo esmu brīvprātīgais vietējā organizācijā,” stāsta Modelins no Rumānijas. „Mēs vēlamies informēt pilsētas iedzīvotājus par klimata pārmaiņām un iespējām izlabot situāciju. Nezinu, kā tas ir tieši Liepājā, bet esmu dzirdējis, ka Baltijas jūra ir piesārņota, jo rūpnīcas tajā izmet savus atkritumus.”

Viņaprāt, cilvēki var mainīt savus ieradumus un padarīt planētu labāku. „Domāju, ka katrs cilvēks var sākt ar atkritumu šķirošanu un censties izmantot pēc iespējas mazāk plastmasas. Veikalos mēs bieži izmantojam maisiņus, no kā varētu izvairīties.”

Gājiens sākās Juliannas pagalmā. Dalībnieki veica apli pa Vecliepāju, izgāja cauri pilsētas centram, piesaistot apkārtējo cilvēku uzmanību. Gājiena laikā viņi apstājās pie Liepājas universitātes ēkas, Tirgoņu ielā un pie pilsētas domes. Pasākums noslēdzās tajā pašā vietā, kur tas sākās.