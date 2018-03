Mājasdarbs par internātskolām

Atslēgvārdi internātpamatskola | izglītības un zinātnes ministrija

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 20. martā, kārtējo reizi sprieda par internātpamatskolu turpmāko likteni. Pašvaldībām, kas gatavojas slēgt vai reorganizēt šīs skolas, jādomā, kā nezaudēt valsts finansējumu, kas piešķirts līdz gada beigām.

Liepājas internātpamatskolas direktore Gunta Lauberga komisijas sēdē nepiedalījās un vakar teica "Kurzemes Vārdam", ka gaidot par to ziņas no Izglītības pārvaldes. "Redzēju televīzijā, ka līdz aprīlim gaidot priekšlikumus internātskolu darba turpmākai organizēšanai. Mēs jau esam simtpadsmit priekšlikumus snieguši visādos formātos. Tas viss jau ir farss," uzskata G. Lauberga.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere stāsta, ka, sēdē cits citu uzklausījuši, komisijas locekļi sapratuši, kas ir lielākie robi, kuri nav apjausti iepriekš: "Papildu finansējums no valsts internātskolām ir piešķirts līdz gada beigām. Taču vairākas mazās pašvaldības jau pasteigušās pieņemt lēmumu par to slēgšanu vai reorganizēšanu ar jauno mācību gadu. Tajā momentā, kad skolu slēdz, finansējumu vairs nesaņem. Liepājai ir plāns reorganizēt internātpamatskolu. Ja tas notiek ar šī gada 1. septembri, tad izpaliek finansējums, kas piešķirts konkrētam mērķim līdz gada beigām". Tāpēc pašvaldībām ir uzdots mājasdarbs parēķināt naudu, kas piešķirta no VARAM, – kāda būs atlikusī summa, kā arī jāpieņem lēmums, kad skolas slēgt vai reorganizēt.

Vaiņodes internātpamatskolas direktors Reinis Ulberts saka, ka viņš novērtējot Saeimas komisijas iniciatīvu, taču tā esot kārtējā tikšanās, no kuras viņš neko nav gaidījis: "Spriedums visos līmeņos ir pasludināts."

