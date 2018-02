Maršrutā Liepāja – Padone tiks samazināts reisu izpildes laiks

Atslēgvārdi maršruts | reiss | liepāja - padone

Lai iedzīvotāji ceļā pavadītu mazāk laika un ātrāk sasniegtu galamērķi, no 2018. gada 19. februāra maršrutā Nr.6910 Liepāja – Padone tiks samazināts reisu izpildes laiks par astoņām minūtēm. Autobusa izbraukšanas laiks no Liepājas un Padones paliek nemainīgs – attiecīgi pulksten 8 un 17.15 no Liepājas un pulksten 9.05 un 18.45 no Padones, portālam vēstīja Valsts SIA "Autotransporta direkcijas" sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.